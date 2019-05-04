吴朱会今天举行 朱立伦提出“四个必须”

有意角逐国民党2020年总统候选人初选的前新北市长朱立伦，今天（4日）上午于国民党中央党部与党主席吴敦义会面。双方就总统初选机制交换意见，各自表达看法。朱立伦也预告，将在5月13日对台湾总统蔡英文执政进行公开总体检。

据台湾中时电子报报道，朱立伦昨天受访表示，“全党都要有这个想法，不要太把个人恩怨放在前面”。他说，他担任过国民党主席，了解是以全党整体发展和成功为最重要目标，国民党2020一定要推出最强人选，获得胜选。他诚心希望国民党是比好不比烂，国民党是一支球队，假如今天是选秀，却把自己的投手毁了、把球员伤了，未来怎样去比赛。此外，一个球队如果只靠一名明星球员，是打不了胜仗的，毕竟国民党是一个团队。

对国民党总统大选的看法，朱立伦说自己都已经公开讲过好几次了，所以今天的“吴朱会”就是跟吴敦义主席谈一谈。据了解，今日讨论的焦点是总统初选协调，目前仅剩前立法院长王金平不同意全民调，究竟全民调能否达成共识，仍是外界关注重点。

国民党党务人士指出，“总统提名特别办法”预定15日送交中常会讨论，规画7月进行全民调，目前朝五家民调公司、每家3000份样本方向进行，让误差范围更小。至于经费，以党的现况，要靠各参与者分摊，并参考民进党相关作业费用约每人500万元（新台币，下同，约22万新元），不管是主动、被动参加都要缴交500万元。

朱立伦在会后提出“四个必须”，包括：第一、 国民党必须要推出最强人选。民进党执政无能，台湾民众苦不堪言、怨声载道，国民党必须重新执政；要能重新执政，就必须找出最强将，也必须是最有能力治理国家的领导人。朱立伦一定会继续努力，让自己成为最强棒。

第二、 国民党要组金牌联盟，必须比好不比烂。国民党绝对不能因为初选，而搞得亲痛仇快。我们应该是要从黄金阵容转型成一个金牌联盟，一起打赢选战、赢回台湾。

第三、 国民党内初选必须做好民主示范。相较于民进党的扯烂污，我们必须坚持程序正义，尽快确认初选规则，让外界看看，国民党才是真正坚守民主价值的政党。

第四、 国民党必须尽速共组蓝军大智库。海纳百川广纳各界意见，为2020重返执政做好准备，国民党有责任，让民众更清楚我们的理念跟主张。

朱立伦在声明中提到，他已从自己做起，无论是行脚基层民众所反映的、财经专业或是16年行政经验，会持续提出负责任的政策，蓝军大智库就从朱立伦开始。

朱立伦也认为，国民党必须全面检视无能的蔡政府，“针对施政无方、治国无力的民进党，我们必须提出解决药方”，台湾不能再“蔡”下去了。

朱立伦说，we are family（我们是一家人），大家能看到大家是很轻松愉快的交换意见，他毕竟当过党主席，也能体谅吴主席的辛劳，希望大家一起努力争取国民党的胜选。

至于个人政见会或辩论会，朱立伦说，至少一定会办政见会，会不会变辩论会还在研拟中。我相信很多媒体有兴趣主办，请大家放心，国民党辩论会绝对不会变成人身攻击，一定会让大家看到国民党是民主政党。