马英九：行政双首长制长期出问题 建议行政院并入总统府

台湾前总统马英九今天（4日）在一个研讨会上说，台湾行政双首长制度长期被诟病有权无责、权责不符等问题，建议当局直接把行政院并入总统府，将现行“半总统制”改为总统直接对立法院负责，让总统必须“直球对决”来回应民意。

据台湾《自由时报》报道，马英九指出，一般民众其实分不清楚防卫、外交、两岸等政策在惯例上的职权分工，只会认为“我选你，你就要负责”，尤其行政院长也还是总统任命，但现行制度没有机会让总统去了解民众在意的政策。

马英九建议，未来若有机会调整中央政府体制，应把行政院合并到总统府，体制会变成一府四院，但实际还是五权体制，这时总统职责上就是行政院​​长，每年2月与9月要到立法院进行施政报告，而此时立法院已“无阁可倒”，因此也就没有倒阁权。

马英九认为，如此一来总统才可以掌握到“国情资讯”，并直接“直球对决”回应民意，做出该做的决定。不过马也坦言，修宪困难是一个问题，他不是要主张立刻修宪，只是希望大家思考中央政府体制的权责问题。

对于马的说法，现场与会者质疑，在此制度下若有政党完全执政，立法院将无法达到对行政权的监督、制衡效果。对此马英九则表示，监督机制的问题不能怪总统，是因为选举没有选好，不过像地方政府出现这种情形时，议会也只是监督力量没那么强，不至于到无法监督。

对于自己总统任内兼任国民党主席，马英九则解释，初期他并不愿意兼任党主席，是因为后来有行政院长抱怨在党内政策沟通上出现困难，他才决定兼任，不过他并不是想要“党政一体”，而是要“以党辅政”。