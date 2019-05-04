西安奔驰维权车主：曾因压力想要自尽 谈欠债事件时称坚持走司法程序

曾引起中国舆论关注的西安奔驰轿车车主维权事件核心人物，维权车主王倩（化名）昨天（3日）在接受中国媒体访问时说，她曾因这起事件带来的巨大压力而想要自杀，但被母亲制止。至于随后曝出的被追债事件，王倩表明坚持走司法程序，不与商户对话。

王倩昨天在中国红星新闻的专访中，详述了买车、维权及被维权经过，并回应诸多争议。

提及被维权事件对父母的影响，王倩数度抽泣。舆情发酵时，她甚至曾试图跳楼自尽，但被前来陪护的母亲拽住。

王倩说，在情绪最崩溃时，她的母亲专门从江苏赶来陪她。“压力最大时，我甚至准备跳楼，已经爬上窗台，我妈从厨房里跑出来揪着我，然后躺在地上，一起哭。”

4月16日，王倩已与奔驰达成和解，但至今尚未取回新车。

至于欠债事件，王倩回应时说，被追债风波只是经济纠纷，当地警方也表示是经济纠纷，让商户走司法程序。王倩说在2018年10月16日，自己还被商户堵整晚，直至翌日清晨6时方才脱身。

她说：“公司归公司，个人归个人，我该担当的，那天晚上已经全部结束了。就商户而言，我坚持走司法程序，不与他们对话。该谁赔谁赔，该谁坐牢谁坐牢。”

2019年3月，上海竞集文化发展有限公司因拖欠物业费被告上法庭，多名商户、供应商自称被骗。经多方证实，王倩系该公司监事。