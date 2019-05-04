人类骨化石在甘肃被发现 将青藏高原史前人类最早活动向前推12万年

中国科学家联合多名境内外研究人员在最新一期《自然》杂志上发表文章称，在海拔3280米的青藏高原东北部甘肃省夏河县白石崖溶洞，发现的一件人类下颌骨化石经鉴定为丹尼索瓦人。

据新华社报道，这一研究成果将青藏高原史前人类最早活动时间，由距今4万年推早至距今16万年，整整向前推进了12万年。

由中国科学院青藏高原研究所陈发虎院士、兰州大学资源环境学院张东菊副教授和德国马普学会进化人类学研究所Jean-Jacques Hublin教授等带领的研究团队，对化石发现地及其周边地区进行了近十年的系统考古调查，发现了大批可能与该化石共存的文化遗存，为深入研究丹尼索瓦人的文化内涵、行为特征和高海拔环境适应策略等提供了关键信息。

据介绍，丹尼索瓦人是一种神秘的、已灭绝的古人类种群。因发现于西伯利亚的丹尼索瓦洞穴而得名。科学家对该洞穴发现的指骨进行古DNA分析显示，丹尼索瓦人曾在大约3万年前与现代人的祖先共同生活在这个世界上。此次研究人员在甘肃省夏河县发现的这件化石，是目前阿尔泰山地区丹尼索瓦洞以外发现的首例丹尼索瓦人化石，并从考古学上验证了丹尼索瓦人曾在东亚分布的推测。

甘肃省夏河县发现的这件化石仅保存了下颌骨右侧，颌骨形态粗壮原始，臼齿较大。研究团队通过对化石测年、体质形态分析和古蛋白质分析等，显示其年龄最小为距今16万年，是中更新世古老型智人的一种。

张东菊说：“甘肃省夏河县的这件化石保留的蛋白质信息中，包含了丹尼索瓦人特有的变异蛋白质。在古蛋白质分析基础上，通过构建演化关系，我们将这件夏河化石归入丹尼索瓦人或者是其近亲种。”

此前，相关研究显示，史前人类于距今约4万年前到达青藏高原。陈发虎院士研究团队的最新发现，使青藏高原史前人类最早活动时间，由距今4万年推早至距今16万年。同时，该研究首次为丹尼索瓦人曾在东亚分布提供了化石证据，并首次揭露了丹尼索瓦人的下颌骨形态信息，使丹尼索瓦人与其他古老人群进行体质形态对比成为可能。这为神秘的丹尼索瓦人的深入研究开启了更广阔的研究空间。

该研究成果于北京时间5月2日由世界顶级学术刊物《自然》发表。