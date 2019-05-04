曾负责灾后重建 汶川县委前书记被控受贿等罪名

四川法院上个月29日审理四川省供销合作联合社原党组书记、主任青理东受贿等案件。有中国媒体发现，青理东在11年前汶川地震发生后兼任汶川县委书记，负责灾后重建。央视后来在制作有关汶川县的节目时，曾访问过青理东的母亲。

据中国《新京报》旗下“政事儿”微信公众号昨天（3日）报道，四川省内江市中级人民法院官方消息称，内江中院一审公开开庭审理了四川省供销合作联合社原党组书记、主任青理东被控受贿、滥用职权、巨额财产来源不明一案。

四川省内江市人民检察院指控，2003年至2018年，被告人青理东在担任四川省南江县县委书记、汶川县县委书记、阿坝州州委常委、雅安市市委副书记、四川省供销合作社联合社党组书记、主任期间，利用职务之便，在干部提拔、工作调整和工程项目等方面为他人谋取利益，自己直接或通过家人非法收受他人所送财物共计折合人民币468万余元（人民币，下同，94万新元）。2009年8月，被告人青理东利用其担任汶川县县委书记的职务之便，违反规定擅自决定将某度假村项目的土地以低价出让，造成国家利益损失1153万余元。截至2018年10月，被告人青理东家庭财产797万余元不能说明合法来源。

庭审中，公诉机关出示了相关证据，青理东及辩护人进行了质证，控辩双方在法庭的主持下充分发表了辩论意见，青理东还进行了最后陈述，并当庭表示认罪、悔罪。

庭审结束后，法庭宣布休庭，择期宣判。

据公开简历，青理东出生于1962年1月，他任职四川省供销合作社联合社前，曾在多个地市工作，而其仕途最主要的一站是在四川“5.12”特大地震后，出任汶川县委书记。

2008年5月12日，四川发生大地震，其中汶川县是重灾区。2008年11月，他调任阿坝州委常委，一个月后兼任汶川县委书记，负责灾后重建。

2013年12月，央视曾以《走基层·为人民服务新观察四川汶川县委书记青理东》为题，连续五日播放其在汶川执政的故事。其中，最为人熟知的是《汶川县委书记青理东母亲街头捡废品》的故事。

当时，央视记者以普通游客的身份，与青理东的母亲对话，并暗中拍摄了多个其捡垃圾的镜头。

“他一天都忙，干革命工作要紧，为人民服务要紧，要去办公，不能够陪我。他喊我回我南充（老家）去捡，不要我在这里（汶川）捡，怕在这里臊他的脸皮，（担心别人）说他不孝敬我，没有管我，知道吧。”青理东母亲说。

2014年，青理东调任雅安市委副书记，两年后任四川省供销合作社联合社党组书记、主任。

2018年7月，青理东被查。今年1月，青理东被“双开”，3月被检察机关提起公诉。

青理东的“双开”通报显示，青理东身为党员领导干部，丧失理想信念，法纪意识淡薄，对党不忠诚不老实，迷信风水，任人唯钱，“亲”“清”不分，甘愿被“围猎”，作风糜烂，道德败坏，担任县委书记期间严重损害当地政治生态，表面兢兢业业、雷厉风行，实际违法乱纪、腐化堕落、谋取私利。