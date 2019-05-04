中国铁路今日迎返程高峰 预计发送旅客1667万人次

据《新京报》消息，中国铁路总公司透露，中国铁路客流今天迎来返程高峰，预计发送旅客1667万人次，加开旅客列车888列。

5月3日，中国铁路发送旅客1331.2万人次，与去年五一同比增加175.5万人次，增长15.2%，加开旅客列车609列，铁路运输安全平稳有序。其中，北京局集团公司发送旅客119.9万人次，同比增长1.4%，上海局集团公司发送旅客281.9万人次，同比增长14.0%，广州局集团公司发送旅客189.0万人次，同比增长18.6%。

为满足返程高峰期旅客出行需求，铁路部门千方百计增加运输能力，加开旅客列车，优化运输组织，服务广大旅客便捷出行。哈尔滨局集团公司加开三对哈佳铁路动车组，优化哈牡高铁开行方案，进一步压缩旅客旅行时间。沈阳局集团公司在旅客返程集中的方向增开临客94列，安排重联动车组列车39.5对，加挂普速列车车厢369辆，为旅客顺利返程提供充足运力保证。郑州局集团公司增开高铁、城际和普速列车70.5对，运用动车组重联运行、城际列车公交化运行、普速列车长途套短途等形式，助力旅客便捷返程。武汉局集团公司将客流需求较高的38列动车重联开行，助力旅客返程。西安局集团公司增开北京、成都、太原等热门方向动车组列车57列，增开宝鸡、安康、榆林等方向普速列车31列，最大限度满足旅客出行需求。上海局集团公司增开去往北京、广州、汉口、南昌、郑州等热门方向直通旅客列车29列，去往上海、杭州、南京、合肥、温州等方向管内旅客列车216列。广州局集团公司加开湖南至广州，潮汕至广州、深圳，湛江至广州等热门方向列车117列。成都局集团公司加开峨眉山到西安北、成都东到汉中等方向的“景区直通动车”五列，服务景区游客返程一站直达。

此外，各地铁路部门坚持以旅客需求为导向，加强站车服务，努力为广大旅客打造体验更好的旅行生活。

沈阳局集团公司在沈阳站、沈阳北站等客流较大车站新增微信、支付宝、银联卡、闪付支付等快捷购票付款方式，新设置“顺手寄”快递服务。西安局集团公司加强与西安地铁公司联系，延长部分地铁线路运行时间，方便旅客中转。上海局集团公司加强集中客流的引导和安全防护，同时做好与市内地铁、公交、出租车等信息沟通与衔接，确保到达旅客及时疏散。南昌局集团公司在部分车站推出自助无人售票厅、智能自动售货机服务，改善旅客出行体验。南宁局集团公司增加170名“刘三姐”服务台工作人员和志愿者，加强重点旅客服务。昆明局集团公司协调公交部门延长末班车时间、增加公交班次等举措，确保旅客出行顺畅。乌鲁木齐局集团公司针对新疆多地出现大风、降雨天气的情况，加强乘降组织，加大列车餐食餐料的储备和供应，并做好车厢防风保暖措施，全力防范恶劣天气的影响，助力旅客安全顺畅返家。

铁路部门提示广大旅客朋友，假日期间各大火车站及周边客流密集，已通过互联网、电话成功预订车票但尚未取票的旅客，请尽量提前取票，并携带车票及与票面信息一致的有效身份证件，提前到车站办理验票进站手续，以免耽误行程。节日期间旅客集中出行，繁忙干线列车大多数满负荷运输，铁路部门呼吁广大旅客按规定乘车区间乘车，文明出行，共同维护良好的乘车秩序。