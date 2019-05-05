“假宫颈癌疫苗事件”启动问责机制 查封药品彻查来源

据北京青年报报道，近日，海南博鳌“银丰康养国际医院涉嫌注射假宫颈癌疫苗事件”广受关注。昨天（4日），据海南琼海市纪委监委官方微信公众号消息，琼海市纪委监委对海南博鳌银丰康养国际医院违规接种九价宫颈癌疫苗一事启动问责机制。

据了解，当地卫生健康部门已经在4月18日依据《医疗机构管理条例》《疫苗流通和预防接种管理条例》等相关法律法规，着重对博鳌银丰康养国际医院作出吊销《医疗机构执业许可证》的行政处罚，没收201496.8元违法所得，并处以8000元的罚款。同时，责令该院立即停止违法行为。

4月29日，海南省卫生健康委员会、海南省市场监督管理局、海南省药品监督管理局、海南省公安厅等四部门联合发布博鳌银丰康养国际医院涉嫌非法接种九价宫颈癌疫苗调查处理进展情况最新通报。成立由省卫生健康委、省市场监督管理局、省药品监督管理局、省公安厅等部门组成专项小组，督导依法查处。由药品监管部门组织查封银丰医院药品，以便彻查疫苗来源情况。

对银丰医院涉嫌使用的假疫苗，药品监管部门将进一步查清违法事实，查实后依照《药品管理法》给予顶格罚款。对构成犯罪的，将移交公安部门追究刑事责任。对在银丰医院接种疫苗的人员进行联系，听取他们的意见，维护他们的合法权益。加大日常监管力度，由省卫生健康委和省药品监督管理局增派监督人员进驻乐城先行区，指导、协调、会同琼海市卫生健康委加强对医疗机构的监管。

另据介绍，截至目前，经中国国家药品监督管理局批准，在博鳌乐城国际医疗旅游先行区具备九价宫颈癌疫苗接种资质的医疗机构，仅有博鳌超级医院和睦家疫苗中心。自2018年4月28日以来，共有18521针的接种服务，共有4348名客户完成半年三针接种。