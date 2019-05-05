美国防部参与封杀美国大学孔子学院

美国《新闻周刊》1日报道指出，美国国防部正在以“国家利益”为名，宣布不再资助设有孔子学院的美国大学中的中文教育旗舰项目，这可能会导致一些大学中孔子学院的继续关闭。

报道指出，由于近来美国对中国海外影响力扩张的加强关注，由中国官方支持的孔子学院也被指干预和削弱美国校园内的学术自由。美国国会在去年曾通过一项法律，停止国防部对已经设有孔子学院的大学中，中文教学旗舰项目的经济支持，但除国防部准许豁免大学例外。根据最新消息显示，美国国防部透露称，目前申请豁免的13所设有孔子学院的大学，无一获得或将获得特批。

美国国防部发言人马克斯维尔（Jessica Maxwell ）介绍称：“国防部战备与人事次长可以根据法律规定的条件，给予申请校方豁免资格。 但经过审查，该部门已确定依照国家利益放弃对该条款的豁免使用权。”据悉，申请要求国防部豁免的13所大学现已被告知这一决定，因此将由这些学校的管理层在接下来决定是否继续与孔子学院合作，还是就中文教学问题从美国政府得到资助。在过去数月来，印第安纳大学（Indiana University）、罗德岛大学（University of Rhode Island）以及明尼苏达大学（University of Minnesota）纷纷宣布中断与孔子学院的合作关系，并承认受到国防部新规定冲击。

此外，旧金山州立大学（San Francisco State University）、俄勒冈大学（University of Oregon）和西肯塔基大学（Western Kentucky University）在过去2周中也宣布将关闭校内孔子学院。而在过去的15个月中已有15所美国大学宣布关闭了这一中方机构。俄勒冈大学的相关声明指出，该校之所以关闭孔子学院是因为自2016至2017学年以来，他们从国防部中文教育旗舰项目中获得了近380万美元的资助经费。而在俄勒冈大学管理层作出这一决定前，国防部则停止向校方发放一笔34万3千美元，意在帮助校内学生前往中国交换学习或实习的赞助资金。