日本财相要求亚洲发展银行减少对华贷款

日本财务相麻生太郎4日在斐济楠迪召开的亚洲开发银行（ADB）年会上发表演讲。他针对中国指出“（实现了经济发展的国家）应该在把支援领域重点化的同时，也讨论迈向‘毕业’的具体道路”。他向ADB要求开始探讨减少对华低息贷款，并在将来停止放贷，把由此多出来的资金提供给低收入国家。年会已于4日下午闭幕。

据共同社报道，中国一方面以较好的条件从ADB借款，另一方面也是主导亚洲基础设施投资银行（AIIB）向发展中国家放贷的实力派国家。美国主导的世界银行已表示将收紧对华贷款。主导ADB的日本政府则考虑通过要求明确适用贷款条件，与美国统一步调，加强对华施压。

2018年的ADB贷款签约额中，中国占12%，仅次于印度，位居第二。但国民收入水平已超过应排除在贷款对象之外的“毕业标准”。

麻生在向年会出示的文件中强调“对高中等收入国家而言，相比借出金额，共享（与开发相关的）知识和经验很重要”。由于对华贷款正按照截至2020年的现行战略持续实施，因此他敦促对2021年以后的贷款金额进行修改。

麻生还指出，当前几乎无差别的贷款利息有必要按照收入水平尽早拉开差距，实际上要求提高对中国等的贷款利率。日本在2018年度结束向中国提供新的政府开发援助（ODA），将要求符合经济实力的应对。

另一方面，麻生也在相关会议上演讲，指出旅游业对于发展中国家的经济发展作用巨大，呼吁“有必要充分完善机场和住宿设施”。

明年5月的ADB年会将在韩国仁川举行。斯里兰卡被作为后年的候选地提及。