总统初选民调蔡英文：手机族意见不该被忽视

民进党总统初选是否纳入手机民调，蔡英文、行政院前院长赖清德各有不同意见；蔡英文昨天（4日）下午到桃园出席模范母亲表扬活动，强调“民调一定要贴近真实民意，才能找出最有竞争力的候选人”，手机族的意见不该被忽视。

据联合报报道，民进党秘书长罗文嘉则表示，对此持开放态度，希望双方坐下来谈，中央党部都可以配合，他的要求就是让初选可以走下去，期待5月22日能够有一个正面与振奋结果。

总统府秘书长陈菊昨天至台东市东海天圣宫参拜时，被问到民调高低问题表示，身为五人协调小组成员，不方便表示意见，希望大家能够以台湾为念，尽量沟通协调，蔡赖都受到社会高度的期许与期待，他们人生做什么决定，攸关台湾未来，相信他们都是很有智慧的人。

蔡英文说，如今社会现实状况是，用手机的人确实很多，在1800万合格选民里面，有500万人只有手机，“他们的意见也不应该被忽视”，相信党会做充分讨论，“只要是透过民主机制讨论所做的决策，我们都尊重。”

针对初选选务问题，罗文嘉昨天出席党部活动时表示，家户电话确实样本不够多、与实际社会母体有落差，但家户电话民调行之有年，是因为很难作弊。

罗文嘉说，他个人认同让民调愈接近真实母体愈好，可是民进党多年来采用家户电话，所以他对于是否采用手机民调，抱持开放态度，让双方坐下来谈，中央党部都可以配合，他的要求就是初选可以走下去，这不是逾越职权。

他说，中央党部提出的总统初选日程草案，是基于4月10日中执会协商所订；当时大家有几个共识，有的写进去、有的没写，没写进去的共识就是“对比式民调”与“五二二之后就开始做总统民调”，而不是开始讨论时程。