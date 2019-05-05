中国5G专利占比34% 不卖产品也获利

关于新一代通信标准“5G”的专利申请数量，中国占比达到34%，是现有4G标准的1.5倍以上。在4G标准中，欧美掌握了产品制造不可或缺的标准必要专利（SEP），在作为新一代产业的基础设施备受关注的5G中，中国正在增加存在感。专利数将关系到自动驾驶等各国新产业培育和将来的国力。

日经中文网引述德国专利数据库公司IPlytics数据，截至3月，5G通信所需的标准必要专利申请数量中，中国占有34.02％的比例。

标准必要专利是在业务发展过程中不可替代的技术型专利，目前的4G智能手机供货价格的近2％是专利使用费。据日本的知识产权人士介绍，其总额达到每年1万亿日元以上，拥有专利的企业成为主要玩家。

5G标准必要专利中申请数量最多的企业是华为，占到15.05％。中国企业中，中兴通讯排名第五，中国电信科学技术研究院（CATT）排名第九。

在通信技术领域，一直走在前面欧美在3G、4G方面拥有主要专利。为此，中国等必须向欧美企业支付庞大的使用费。

为此，中国将新一代信息技术作为产业政策“中国制造2025”的重点项目，以举国之力推进5G相关技术的研发。华为的5G相关研发费用被认为每年高达100亿美元以上。

华为在基站设置相关专利等方面，远远超过竞争对手瑞典爱立信和芬兰诺基亚。中兴也在基站等方面增加了市场份额。

韩国则是由市场份额排名第三位的三星电子和第四位的LG电子拉动，韩国整体专利占比25.23%，比4G时增加了2个百分点。

一方面，日本和美国在5G方面处于落后。美国在5G领域的份额约为14％，较4G的16％有所下滑。在手机半导体芯片领域拥有专利美国高通在5G的专利占比方面略微下降，排名在第6位。

不过，在通信领域技术专利是积累的，即使是5G，3G、4G的技术也将继续使用，高通的优势不会一瞬间失去。高通2019年1至3月的知识产权使用费的销售额达到11.22亿美元。

日本5G的专利占比为5％，较4G时大约下降了4个百分点。从企业看，富士通排在第12位。 富士通表示，“将电波传送至目标场所的技术等，在5G相关领域有各种各样的专利”。

拥有标准必要专利的企业的专利收入颇丰，提高了设置基站和提供5G智能手机等新设备时的价格竞争力。拥有大量标准必要专利的企业所在的国家也可以低价构建5G基础设施，更便于推进新一代服务的普及。在专利数量外，是否掌握被使用频度高的重要专利也非常重要。

美国以国家安全的原因，要禁止华为等5家企业涉足5G市场的政府采购。不过，华为获得了大量开发5G产品时必不可少的专利，IPlytics首席执行官（CEO）蒂姆·珀尔曼表示，“华为即便不在美国销售商品，仍可以获得专利使用费”。

在巨额开发费和长期规划下进行5G开发的中国，在通信领域的存在感正在增强。在这个基础领域基础上展开的各种服务，中国的存在感也有超过美国的可能性。