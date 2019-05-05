吉林省:人口总数连续3年减少 2018年较上年少13.37万

吉林省4月30日发布的《吉林省2018年国民经济和社会发展统计公报》显示，截至2018年年末，吉林省总人口为2704.06万人，比2017年末数据减少13.37万人，从2016年以来累计减少49.26万人，去年全省人口自然增长率不到全国水平的十分之一。

据新文化报·ZAKER报道，吉林省2018年地区生产总值为15074.62亿元，按可比价格计算，比上年增长4.5%。全省居民消费价格总指数为102.1（以上年为100，下同），比上年上涨2.1%。此外，全省房地产开发投资比上年增长29.2%，其中住宅投资增长32.7%。本年房屋竣工面积增长2.8%。商品房销售面积增长10.0%，其中住宅销售面积增长13.2%。商品房销售额增长27.9%。

然而，数据也指出吉林省人口总数连续第三年出现负增长。数据显示，截至去年年末全省总人口为2704.06万人。其中，城镇常住人口1555.65万人，占总人口比重（常住人口城镇化率）为57.53%，比上年末提高0.88个百分点。全年出生人口约18万人，出生率为6.62‰；死亡人口17.01万人，死亡率为6.26‰；自然增长率为0.36‰。人口性别比为102.41（以女性为100）。

与2017年数据对比显示，去年省人口总数少了13.37万人，而2016年和2017年的全省人口总数分别比上年末净减少15.60万人和20.29万人，三年累计减少49.26万人。与此同时，虽然去年吉林省人口的自然增长率高于2015年以来的历年数据，但仍低于中国国家统计局公布的2018年全国人口自然增长率3.81‰的水平，不到全中国水平的十分之一。