中国生态环境部：湖南多处房地产项目违规占用绿心

5月5日，中国中央第四生态环境保护督察组向湖南省反馈“回头看”及专项督察情况。督察指出，湖南省第一轮督察整改工作虽然取得重要进展，但一些整改存在标准不高、工作不实，一些地方和部门办法不多、担当不够，部分整改工作没有达到预期目标，甚至存在敷衍整改、表面整改、假装整改等情况。

据北京青年报报道，2018年10月30日至11月30日，中央第四生态环境保护督察组对湖南省第一轮中央环境保护督察整改情况开展“回头看”，针对洞庭湖生态环境保护统筹安排专项督察。此次督察组反馈的问题中，有不少都是第一轮中央环保督察就已经发现的问题。

此次“回头看”，督察组发现，部分项目甚至在第一轮督察反馈后顶风违建。株洲市在“回头看”督察期间提供不实信息，声称位于绿心地区的“北欧小镇”房地产项目已于2017年5月后全面停建，但督察发现，该项目在此后仍违规建设24栋高档别墅，当地对此没有坚决制止，没有查处到位。长沙浏阳市金科山水洲一期别墅、长沙县丽发新城三期和怡海新城三期等房地产项目，也在第一轮督察反馈后继续违规建设，占用绿心面积478.5亩。

2015年以来，衡阳常宁市为矿产开发和风电等项目三番五次申请调整大义山省级自然保护区边界。第一轮督察反馈后，衡阳市及常宁市不但没有清理保护区内违规设置的采矿权、探矿权，反而刻意回避问题，为矿产开发“量身打造”整改方案，以调整保护区范围代替整改，以致保护区内矿山一直野蛮开发，生态破坏严重。原湖南省林业厅作为主管部门，对常宁市保护区规划调整申请把关不严，甚至有意“放水”，致使358公顷面积被调出保护区范围。

督察组还发现，一些地方敷衍整改问题较为突出，表面整改、假装整改仍有发生。

一些地方以历史遗留问题为借口，拖拉应对整改工作。怀化市溆浦县对江龙锰业公司历史遗留锰渣、江东湾锑矿区3处采矿废渣等污染问题十多年未开展实质性整治工作，“等靠要”思想严重。湘西州花垣县矿业采选污染问题整治进展依然缓慢。

郴州市北湖区擅自变更芙蓉矿区遗留含砷废渣治理项目选址，导致建设的危险废物填埋场不能投用。芙蓉矿区遗留约29万吨含砷废渣仍原地堆存，仅采取表层简易覆土方式敷衍应对，无任何防渗措施，环境风险突出。临武县对聚鑫锰业公司在溪边露天堆存8万吨锰渣仅表层简易覆土，即公示办结。永州市在“回头看”进驻前一天，对全部8家没有完善配套污染治理设施、厂区粉尘无组织排放严重的富锰渣企业紧急下达停产通知，应付督察。

永州市对区域内3个断面重金属超标问题不重视、不研究、不部署，市级层面至今未出台专项整改方案。紫云矿区大量历史遗留矿渣露天堆放，整治缓慢，但仍然上报整改达到序时进度。

临武县在处理群众反映多年的石珠兜村饮用水井污染问题时，无视村民家中末梢水浑浊度、氨氮均超标的事实，公示称“石珠兜村内水质正常”。2018年7月再次接到投诉后，又以更宽松的水源地取水水质标准作为判别依据，再次掩盖末梢水氨氮超标事实。直到此次“回头看”进驻前，县政府迫于问责压力，才着手解决该问题。仅用时一周、耗资二十万元便基本解决，与之前群众长期投诉未果的情况形成鲜明对比。

督察强调，湖南省委、省政府应根据督察反馈意见，抓紧研究制定整改方案，在30个工作日内报送国务院。整改方案和整改落实情况要按照有关规定向社会公开。督察组还对发现的生态环境损害责任追究问题进行了梳理，已按有关规定移交湖南省委、省政府处理。