中俄“海上联合-2019”军事演习圆满结束

历时6天的中俄“海上联合—2019”军事演习完成全部预定科目的演练，于5月4日在红方联合指挥部举行闭幕式。

据新华社报道，中方总导演、中国人民解放军海军副司令员邱延鹏海军中将和俄方总导演、俄海军副司令维特科海军上将分别致辞，邱延鹏宣布演习闭幕。

邱延鹏在闭幕式上说，6天来，中俄两国参演官兵坚决落实两国元首联演实战化的要求，周密组织，精心指挥，密切协同，圆满完成了既定任务，达到了预期目的，首次实现水下互救潜艇艇员，首次实现舰机联合反潜，首次实现实射导弹武器，中俄海上联演的实战化、信息化、规范化水平迈上了一个新的台阶。

维特科代表俄罗斯海军总司令部并以他个人的名义对演习的圆满成功表示祝贺，他说，这次演练增加新的科目，是两国海军互相信任、互相理解的又一证明。对演习成果的初步分析证明，中俄海军在陆地和海上的协调动作达到了前所未有的高度。

这次联演以“海上联合防卫行动”为课题，中俄双方共有2艘潜艇、13艘水面舰艇以及固定翼飞机、直升机和陆战队参演。4月29日至30日主要在港岸展开，两国海军参演官兵进行了多种形式的训练和交流活动。联合导演部和红蓝双方指挥所组织图上推演，确认海上演习实施计划；中俄援潜救生专家进行援潜救生研讨交流，并联合勘察双方参演潜艇和救生船，组织协同演练；双方陆战队员开展陆战分队军事竞赛，围绕轻武器射击、400米越障等项目同场竞技，并在青岛大港码头进行了联合营救被劫船舶演练。双方官兵还相互参观了对方舰艇，开展了足球赛、拔河比赛等文体交流活动。

5月1日转入海上实兵演练后，中俄参演兵力围绕联合防空、联合反潜、联合援潜救生等科目展开演练，展开了突破性的深度合作，进一步提高了海上联合防卫行动组织指挥水平，增强了两国海军共同应对海上安全威胁能力。

闭幕式结束后，中俄海军参演舰艇举行了海上告别仪式。