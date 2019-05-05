中国铁路部门下发“买短补长”临时办法：执意越站加收50%票款

今年五一假期，一则“很多买到火车票的人上不了车，原因竟是其他乘客‘买短乘长’导致火车超载”的消息令中国国内行之已久的“买短乘长”再度引发争议。需要指出的是，此次事件涉及的“买短乘长”行为准确地说应称之为“买短补长”，相较于恶意逃票，“买短补长”指旅客购买短途车票后上车主动补齐越站乘车的车票价格，这项措施作为铁路部门一项人性化的操作行之已久。

局澎湃新闻报道，5月4日有多名乘客在网络上反映，其所乘高铁或动车组列车广播指出，本次列车不办理车上延长补票，如乘客执意越站乘车，到站后车站将根据铁路旅客规程，除补票外还将加收50%的票款。

对此，12306网站客服人员于5月5日早间证实，五一假期铁路内部临时下发了有关通知，加收50%是因为列车已经超员了，而乘客拒不下车，变成无票乘车的状态，所以要多收费用。如果未超过列车承载界限，那么就是正常补票，视为有票乘客。而是否需加收50%的票款是由当时的列车工作人员判定的。

客服人员还表示，这是五一假期这几天临时接到的内部通知，是（铁路部门）高峰期间怕车上旅客过多，产生安全隐患，提供了一个暂时的计划，并没有可查询的公开文件，具体执行到什么时候要看铁总根据旅客出行状况决定，她们目前也不清楚。至于“车上能否补票”则要根据整辆车的运载情况，按乘务员的指示行动。

客服人员建议，尽量避免“买短补长”，采用中转换乘的方式。就规定适用范围（高铁、普速列车）问题，客服称所接到的通知没有区分车型。