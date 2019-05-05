修改《逃犯条例》涂谨申称继续主持会议

香港立法会内务委员会昨日（4日）在特别会议上大比数通过向修订《逃犯条例》法案委员会发出指引，由经民联石礼谦取代民主党涂谨申主持法案委员会选举主席程序。涂谨申接受无线节目访问，表明明日（6日）法案委员会重开时，将继续主持会议。

《明报》报道，法案委员会秘书昨日在通过指引后约一小时发出通告，要委员于明日正午前、即法案委员会会议前，书面表态是否采纳指引。

被问及若书面表态过半数同意石礼谦任主持，会如何应对，涂谨申称，他的个人荣辱或者是否能主持会议都是次要，最重要是条例。涂谨申强调，自己在这一秒钟仍然是主持会议者，所考虑的仍然是如何在下一次会议选出主席。

涂谨申续称：“若说强权威权霸权，我当然比不上立法会秘书处数百人之多，但世上是有公论的……我会按法律做我认为正确的行为，继续主持会议。如果硬是要抬走我，或者霸王硬上弓，那只会暴露秘书处的中立性问题和丑恶。”

涂谨申又表示，秘书处有关做法是越权，会让人对其中立性失去信心，一旦如指引般换主持，整个立法程序将可能受法律挑战。他透露已要求秘书处收回通告，并透过WhatsApp查询，惟至今仍未获得回覆，对此感到失望。