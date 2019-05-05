华为计划在英国建芯片厂 已在剑桥购513英亩土地

华为5日透露，最近在英国剑桥购买了513英亩土地，计划未来5年，建设和运营光器件的研发、制造基地，面向全球提供光器件和光模块。

据21世纪经济网报道，事实上，今年3月，华为创始人任正非接受BBC采访时就透露，华为将在英国建设光芯片工厂。

任正非说道：“我们最近在剑桥买了500英亩的土地建光的芯片工厂，在光的芯片上，我们是领导全世界的，我们建工厂就是为了将来出口到很多国家去。

英国工厂可以接受英国的监控，经过英国监控的芯片卖到西方国家，为什么不可以呢？这样就不在中国生产了。中国也生产芯片，可能只卖到中国和一些相关能接受的国家去。所以，我们在英国的投资规模很大的，并不等于’你怀疑我，我就不在你那里投资了。’”

任正非也表示，如果美国不信任华为，华为将大规模的把投资转移到英国，华为不会动摇对英国的投资信心。

他介绍道，华为在英国总共有1500名员工，直接和间接创造的工作岗位有7500个。“我们在英国爱丁堡、布里斯托、利普斯维奇都建立了研究中心，最近在剑桥要建立一个光芯片的生产中心，而且在伯明翰也建立了培训中心，这些不会撤退，不动摇。原因是什么？英国迟早会买我们设备，我们不能因为它一时不买，我们就不逛这个商场了。”

华为在欧洲积淀已久，英国作为华为在欧洲的桥头堡，也备受关注。据悉，华为在英国的投资在2017年底就已经达到了20亿英镑（约23.4亿美元），并计划将来的五年内，将再投入30亿英镑（约39亿美元）。此外，华为在德国、法国、意大利的投资也不菲。

除了投资，大家最关注的还是英国对华为5G设备安全性的考量，以及华为5G业务的进展。今年以来，英国的态度已经有了转变，根据英国《每日电讯报》报道，近日英国首相特蕾莎‧梅决定华为可以为英国5G网络提供通讯天线等设备。不过，核心网建设部分华为尚不能参与。