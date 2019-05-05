四川一车队擅自进“格聂之眼”被景区约谈并道歉

四川理塘县格聂神山景区建设管理筹备组5月5日对外通报称，“五一”期间，一车队进入景区，擅自将车开进“格聂之眼”景点，并碾压破坏较严重。当地相关部门和景区建设管理筹备组已约谈该车队。

据中新网报道，格聂，藏语意为“居士”。格聂神山景区地处横断山系沙鲁里山脉的山脊和中部高原区，位于甘孜藏族自治州的理塘县西南部，巴塘县东部，与乡城、稻城相邻，幅员面积4069平方公里。“格聂之眼”是格聂景区的一处重要景点，这个圆形湖泊位于高山草甸之上，被称为“通往天堂的眼睛”。

5月3日晚，工作人员发现车队在微博发布的视频后，立即对进入景区的车辆和人员进行了比对，并联系到车队领队，要求领队立即返回理塘，就碾压植被一事，做出说明，并接受调查。4日，车队领队按要求返回理塘并发布致歉信。

通报还称，格聂神山景区建设管理筹备组、理塘县林草局鉴于当事人积极配合调查、认错态度诚恳的情况，就此事作出相应处理。一是责成涉事人员作出书面深刻检查。二是责成涉事人员前往景区所在地喇嘛垭乡就碾压事件向当地党委政府和群众进行公开道歉。三是责成涉事人员庚即开展植被恢复相关工作。“我们将邀请专家，就下一步的恢复保护工作开展相关工作。”格聂神山景区建设管理筹备组组长孙康寿称，该车队领队已返回理塘接受调查，并作出了深刻检讨。

格聂，藏语意为“居士”。格聂神山景区地处横断山系沙鲁里山脉的山脊和中部高原区，位于甘孜藏族自治州的理塘县西南部，巴塘县东部，与乡城、稻城相邻，幅员面积4069平方公里。“格聂之眼”是格聂景区的一处重要景点，这个圆形湖泊位于高山草甸之上，被称为“通往天堂的眼睛”。