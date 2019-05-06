嫌谈判进展慢 特朗普上调中国商品关税

（早报讯）正当中美即将在华盛顿开展新一轮谈判之际，谈判却再生变数。美国总统特朗普星期天（5日）早上发推文称谈判进展太慢，并指中方试图重新协商。为此，他宣布，从本月10日起，对价值2000亿美元（约2728亿新元）中国商品加征的关税从10%调高至25%。

由中国国务院副总理刘鹤率领的中方代表团8日将到华盛顿参加下一轮谈判。外界原本看好这轮谈判可敲定协议最终细节，但特朗普在推特上的贴文却在谈判前夕投下了震撼弹。

彭博社报道，两名知情人士透露，虽然最近几天特朗普和其他人发表了积极的评论，但美国对中国在技术转让等关键问题上早前做出的一些承诺出尔反尔感到沮丧。知情人士说， 这使得特朗普政府内部的贸易强硬派大胆推动采取更为强硬的立场，包括提高关税。

另据路透社报道，上述消息令金融市场做出负面反应。E-迷你标普500指数期货下跌1.6%，E-迷你道琼斯指数期货跌420点或1.6%。

白宫国家经济委员会主任库德洛（Larry Kudlow）对福克斯新闻表示，特朗普的推文是对中国人的一种警告。

“我认为总统在此发出警告，你们晓得，我们之前已竭尽全力，暂停将关税加到25%，维持在10%。如果谈判没有成效，那就不可能永远维持那样。”他说。

但特朗普的非正式贸易顾问白邦瑞（Michael Pillsbury）说，库德洛所说的淡化了特朗普的意图。白邦瑞现为哈德逊研究所中国战略中心主任。

“我从字面上来看待特朗普的推文。我很失望库德洛把它淡化为只是警告，在中国代表团（在本周预定的谈判前）准备好其立场之际，那样有可能削弱美国人的信誉。”他说。

尽管努钦对最近一轮谈判的说明较为乐观，但白邦瑞表示，他认为特朗普的推文是在美国贸易代表莱特希泽提供了较为严肃的更新信息后发表的，包括中国改变了对先前同意的一些事的看法。

上周业内消息人士称，他们相信谈判已进入最后阶段；美国财政部长姆努钦表示他希望美国谈判代表团很快就可以向特朗普提出协议的建议，或告诉他无法达成协议。

美国政府一直坚持需建立一项机制，以确保中国履行任何有关购买更多美国商品的承诺。政府官员曾表示双方预计将设置新的执法人员以监督协议。