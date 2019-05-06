郭台铭：中华民国是我们的根 当然更要投资

台湾鸿海董事长郭台铭昨晚在面簿发文指出，他想分享美国威斯康辛州投资的正确资讯，因为他看到一些有心人士不断造谣，说他跳票、没有信用，“在这里，要严正声明这不是事实”。

据联合新闻网报道，郭台铭表示，他此次到访威斯康辛州，现任州长亲自到机场迎接，彼此有共识，选举时的选举语言，都应留在过去，不管是哪个政党执政，每位州长都很关心就业，关心经济成长，鸿海在威斯康辛州的投资从没停过。在明年5月落成时，他也将再邀请州长莅临，共同见证双方合作的成果。

郭台铭说，美国2020也要举行总统大选，有许多反对他好朋友特朗普的媒体，有意在威斯康辛州投资案上放大检视，再加上台湾有些阵营刻意操作网军舆论，形成所谓跳票的不实谣言，但经过与州长的成功会谈后，已彻底打脸这些造谣者了。“我，郭台铭相信，事实胜于雄辩，我们要让谣言止于智者。”“再次强调，投资威州计划不变。”

郭台铭指出，布局全球是企业必走的道路，也是台湾的发展方向，“中华民国是我们的根，当然更要投资。”

郭台铭表示，他也要回应总统蔡英文的酸言酸语，过去的投资不说，但別忘了他不久前才和高雄市政府签订合作备忘录，鸿海要以智慧工业及农业双引擎，来协助高雄发科技恒财，在高雄兴建智慧工厂、提供科技服务，扩大招募云端、AI及大数据等人才。

他再次强调，请有心人士，不要诬蔑他对台湾这片土地长期的关心与努力。