林奕含事件翻版 17岁少女国小遇狼师惨成性奴

桃园市一名17岁少女，从小学到国中阶段，多次被41岁徐姓男老师性侵，直到高中全案才曝光，少女父亲怒对徐男提告，少女却在去年自杀结束生命。

据《自由时报》报道，桃园地检署检察官今侦结依对未满14岁男女为性交、猥亵罪嫌起诉徐男。

据透露，徐男在桃园市某国小担任教职，少女就读国小五、六年级时，徐男担任她的班导师，也在自家住处旁铁皮屋开设国小、国中补习班，少女从国小六年级到国中三年级，都在徐男补习班上课。

2013年4月间，少女国小六年级毕业前夕，徐男于补习班内对少女说：“我喜欢你！”随即趁少女来不及反应之际，亲吻她的嘴巴、鼻梁、脸颊，并以手触摸少女背部，事后要她：“不要告诉别人。”。

徐男此后又多次在补习班或出游时与少女有肌肤之亲，甚至直接把课桌椅当床，避免少女怀孕还自备保险套，事后另要少女吃避孕药，估计从国小六年级到国中一年级，徐男对少女猥亵、性交次数至少27次，直到少女上了高中，高中辅导老师发现后通报，少女父亲也对徐男提告。

徐男否认对少女猥亵、性交，还辩称：“曾在少女国二时，因她交男友打了她一巴掌，少女可能因此记仇，才会诬告我性侵！”不过，少女当时证称，确实与老师发生性关系，且两人的简讯对话十分暧昧，还互称“猫猫”。

少女小学同窗证称，小学六年级毕业前夕，曾听少女提到“遭老师性侵”，少女后来只能说服自己，跟老师是男女朋友，后来两人的互动真的就像男女朋友，包括有拥抱、穿对方的外套等。

不过，全案东窗事发后，少女似乎对徐男出现愧疚感，曾传讯给亲友“我是不是做错了”、“我每天都好有罪恶感”、“觉得很对不起他”，还曾对徐男说“对不起我毁了你的人生”、“我拿命赔给你吧”，还在徐男去找相关证人时，少女因此崩溃大哭；此外，少女在精神科治疗时，曾透露对老师有很多崇拜、爱慕，但觉得自己很脏，因为用性这个东西，交换到老师的拥抱。但让她最难过的是，老师用这个方式去对待其他学妹，觉得自己被老师抛弃了、脏掉了。

少女疑因受不了压力，因此出现忧郁、躁郁情况，去年7月16日留下遗书后失踪，隔天在新北市瑞芳区渔港跳海自杀身亡。

由于徐男对少女猥亵、性交时，少女并未有反抗等行为，检方侦结依对未满14岁男女为性交、猥亵罪嫌起诉徐男，27次行为各别、建请法官分论并罚。