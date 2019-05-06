中国央行年内二次降准 释放长期资金约2800亿元

据中新社报道，中国央行今天（6日）发布消息，决定从5月15日开始对中国的中小银行实行较低存款准备金率。

这是中国今年内第二次降低存款准备金率。今年首次宣布降准为1月4日，中国央行下调金融机构存款准备金率1个百分点，其中1月15日和1月25日分别下调0.5个百分点，这次降准净释放长期资金约8000亿元人民币。

就在不久前，中国央行分别于3月29日和4月23日两次辟谣坊间传闻的降准假消息，这也从侧面体现市场对降准的呼声渐高。

今年4月17日召开的国务院常务会议上，对降低小微企业融资成本进行专题研究部署。中国央行副行长刘国强在随后举行的“降低小微企业融资成本政策例行吹风会”上明确表示，将“抓紧建立对中小银行实行较低存款准备金率的政策框架，要将释放的增量资金用于民营和小微企业贷款”。

因此，央行此番宣布降准，无论从市场需求、还是政策准备上，都在预料之中。

针对此次降准，中国央行表示，将对聚焦当地、服务县域的中小银行，实行较低的优惠存款准备金率。对仅在本县级行政区域内经营，或在其他县级行政区域设有分支机构但资产规模小于100亿元的农村商业银行，执行与农村信用社相同档次的存款准备金率，该档次目前为8%。约有1000家县域农商行可以享受该项优惠政策，释放长期资金约2800亿元，全部用于发放民营和小微企业贷款。