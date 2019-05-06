刘结一：完成统一是民族复兴的必然要求

今年是五四运动100周年，大陆国台办主任刘结一5日在两岸青年交流合作北京峰会上表示，坚决反对台独势力进行形形色色的去中国化活动和其他台独分裂活动，坚定守护中华民族的根和魂。他提到台籍经济学家林毅夫在1970年代“冒着风险来到大陆”，认为林的经历充分说明，飞速发展的大陆一定能为台湾青年的成长、成才、成功提供宽广舞台和无限可能，他也重申中共总书记曾说过的，“完成祖国统一大业是实现中华民族伟大复兴的必然要求”。

据《旺报》报道，“两岸青年交流合作北京峰会”5日在北京登场，时值五四运动一百周年，话题也围绕在青年。大陆国台办主任刘结一在致词时表示，海峡两岸的青年朋友们围绕本次峰会“新时代、新成长、新发展”的主题，探讨推进新时代两岸青年交流合作，对传承中国青年爱国主义传统、光荣奋斗历史，携手开创民族复兴光明未来，具有十分重要和特殊的意义，也是对五四运动100周年的最好纪念。

刘结一也提及两岸关系议题，他表示100年前，古老的中华民族面临深重危机，台湾在日本帝国主义霸占下遭受殖民奴役。今天，中华民族正以昂扬的姿态自强于世界民族之林，以奋进的步伐迈向伟大復兴。他认为从五四运动至今，在人类社会发展史上是划时代的。两岸关系和平发展是中华民族伟大復兴的重要组成部分，完成祖国统一大业是实现中华民族伟大復兴的必然要求。两岸青年要百倍珍惜这个伟大的时代，承担当代青年人的责任，作出当代青年人应有的贡献。

刘结一表示，大陆和台湾同属一个中国，是两岸同胞共同的家园，我们有责任把共同的家园维护好、建设好。要大力弘扬中华文化优秀传统，坚决反对台独势力推行形形色色的去中国化活动和其他台独分裂活动，坚定守护中华民族的根和魂。要努力维护两岸关系和平发展，大力促进两岸交流合作，深化两岸融合发展，坚决反对“台独”势力阻挠破坏两岸互利合作，损害两岸同胞的利益，更不能允许“台独”势力破坏台海和平、干扰中华民族发展的大好机遇。

在勉励青年时，刘结一举了在当兵时游泳到大陆的台籍经济学家林毅夫的例子，他表示，大家都知道的林毅夫先生，他在上个世纪七十年代末冒着风险来到大陆，此后几十年他的经济学研究始终伴随和聚焦大陆改革开放进程，取得一系列重要成果，成为着名的经济学家，曾担任中国工商联专职副主席、世界银行首席经济学家和副行长，并在去年获得改革开放先锋奖的殊荣。林毅夫先生的经歷充分说明，飞速发展的祖国大陆一定能为台湾青年的成长、成才、成功提供宽广舞台和无限可能。与时代同步，与伟大事业同行，台湾青年就一定能在祖国大陆这片热土上创造出骄人业绩。

刘结一说，希望台湾同胞搭上大陆经济社会快速发展的列车，希望台湾同胞尤其是青年朋友率先分享大陆经济社会发展的机遇，融入到大陆各项事业发展中。也很高兴看到有越来越多各行各业的台湾青年来到大陆拓展事业和个人发展空间，大陆会不断创造更好的条件，像服务大陆百姓一样造福台湾同胞。