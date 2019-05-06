美调高关税 台经院：下半年景气回温脚步恐停止

美国总统特朗普5日在推文表示，对2000亿美元（2728亿新元）中国大陆产品加征的惩罚性关税税率，将自周五（10日）起从10%提高到25%；台湾经济研究院景气预测中心主任孙明德表示，原先预期下半年景气回温的脚步，恐将因此停止，但也可能促使台商回流的脚步放大，速度加快。

据《经济日报》报道，孙明德表示，在谈判的收尾阶段，美国提出要增加关税的想法，应该是一种谈判策略的考量，希望对方在最后的重大议题上让步。但是，对于风平浪静已久的金融市场来说，这项消息出乎市场意料之外，可能会让各国的金融市场产生震荡，特别是跟贸易相关的东亚各国，将会首当其冲。

孙明德说，假如中美贸易谈判到此破裂，对于刚回复信心的厂商来说，也将面临新的冲击，除了近期正在回温的各国领先指标以及出口表现遭遇逆风，原本各界预期下半年景气回温的乐观情绪也将受到影响，景气回温脚步将会变慢或停止。

不过，对于台湾来说，中美贸易谈判倘若破裂，将使得更多台商兴起返台投资的想法，今年已有2000多亿元台币（88多亿新元）的厂商投资计划回到台湾，中美贸易协商假如全面破裂，甚至关税范围波及电子零组件及资通讯产品，孙明德指出，在下半年将可能更会有更大规模的台商投资潮发生，因此即使短期内出口受到影响，但台商返台投资将可为下半年紧急提供一定的支撑动力。

另外，占台湾出口比重10%的资通讯产品产业，也将扩大透过台湾直接出口美国，这类产品出口数据在今年1到3月已经有二位数的成长，假如中美贸易战持续扩大，预期这部分的出口数据将会持续增加。