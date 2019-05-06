4月财新中国服务业PMI微升至54.5

今天（6日）公布的4月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得54.5，较3月上升0.1个百分点，为2012年6月以来次高，显示服务业经营活动进一步扩张。

据财新网报道，此前公布的4月财新中国制造业PMI回落0.6个百分点至50.2，扩张幅度有所减弱，受此拖累，4月财新中国综合PMI录得52.7，低于3月0.2个百分点。

财新中国服务业和综合PMI走势与统计局PMI并不完全一致。国家统计局公布的4月服务业商务活动指数为53.3，综合PMI录得53.4，分别回落0.3个和0.6个百分点。

4月服务业新订单总量继续上升，但增速略低于3月高点。受访企业反映，营销策略改进、新产品发布、市场需求改善，带动新订单总量回升。制造业新订单总量也略见增长，二者综合，4月新订单温和增长，增速较3月有所放缓。

外需则出现分化。4月服务业新出口订单录得2014年底有数据以来最高增速，许多企业反映，这源于主要市场需求转强，企业加大力度拓宽海外市场。制造业新出口订单则重返收缩区间，但收缩幅度较为温和，两大行业综合，新出口订单总量略有下降。

财新智库莫尼塔研究董事长、首席经济学家钟正生表示，4 月中国经济仍表现出良好韧性，尤其是服务业保持了较高景气度。但服务业成本上升压力较大，对盈利空间造成压制，企业家信心仍未见改善。对经济企稳需保持耐心，经济政策在稳增长的基调下，将适度收敛逆周期政策，增加结构性和体制性政策的力度。