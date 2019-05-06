蔡英文：不能让“台湾货”和“中国货”混淆 坚决反对自经区

高雄市长韩国瑜日前针对自由经济示范区构想，引发台湾各界关注，台湾总统蔡英文也发声，强调绝不能让“台湾货”和“中国货”分不清楚，坚决反对自经区。

据《自由时报》报道，蔡英文今（6日）在面簿发文指出，部分政党和地方首长，提出自经区的概念，其意图和中国大陆绑在一起，把“中国货”在自经区转一手，变成“台湾货”，还暗批高雄市副市长叶匡时，其曾称进口中国大陆茶叶加工变成台湾茶，恐让“台湾制造”和“中国制造”分不清楚，这不但影响台湾品牌的信用，也将台湾置于美国报复的风险。

蔡英文表示，美国总统特朗普已宣布，将把2000亿美元（2728亿新元）中国产品的关税提升到25%，若这项政策没有回旋余地，其冲击会震撼全世界；蔡英文强调，政府一直关注美中贸易战的影响，政府最核心的策略，就是让台商将生产基地从中国大陆移回台湾，用“台湾货”，而不是“中国货”出口，才不会受到高关税的影响。

蔡英文相信，台湾人民无法接受台湾品牌的信用被拖累，让“台湾货”和“中国货”混淆而会遭到报复的不智之举，她认为这三年来，台湾好不容易摆脱经济受控于中国大陆的情况，未来应升级产业、扩大内需、布局全球，不需要再透过自经区走回头路。