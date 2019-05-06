重庆市场监督管理局副局长杨宏伟被查

据重庆市纪委监委消息，重庆市市场监督管理局党组副书记、副局长杨宏伟涉嫌严重违纪违法，目前正接受重庆市纪委监委纪律审查和监察调查。
杨宏伟简历
杨宏伟，男，汉族，1964年6月出生，四川达州人，中央党校在职研究生学历，1984年7月参加工作，1986年12月加入中国共产党。
1984.07-1989.01四川省涪陵地区行署办公室干部
1989.01-1990.05四川省涪陵地区行署办公室一科副科长
1990.05-1992.10四川省涪陵地区行署办公室四科科长
1992.10-1994.11 四川省涪陵地区行署办公室党组成员、副主任
1994.11-1996.05 四川省涪陵地区行署副秘书长、行署办公室党组成员
1996.05-1997.06四川省涪陵市政府副秘书长、政府办公室党组成员
1997.06-1998.05重庆市涪陵市政府副秘书长、政府办公室党组成员
1998.05-1998.07重庆市涪陵区政府副秘书长、政府办公室党组副书记
1998.07-2001.12重庆市涪陵区政府党组成员、秘书长，区政府办公室党组书记（其间：1999.09-2001.09西南政法大学经济法学专业学习）
2001.12-2003.03重庆市涪陵区委常委（2000.09-2002.07重庆工商大学汉语言文学专业本科学习）
2003.03-2006.12重庆市涪陵区委常委、副区长（其间：2003.03-2006.01 中央党校法学理论专业研究生学习）
2006.12-2007.02 重庆市黔江区委副书记、副区长、代理区长
2007.02-2010.11 重庆市黔江区委副书记、区长
2010.11-2015.07重庆市黔江区委书记
2015.07-2017.03重庆市政府副秘书长、办公厅党组成员（正厅局长级）
2017.03-2018.01 重庆市供销合作总社党委书记、主任
2018.01- 2018.10重庆市质量技术监督局党组书记、局长
2018.10- 重庆市市场监督管理局党组副书记、副局长
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