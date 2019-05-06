摩根资产管理：特朗普对中国寻求更强硬路线 可能适得其反

据路透社报道，摩根资产管理今天的评论指出，美国总统特朗普提出提高中国出口关税以迫使北京做出更多让步，这似乎反映出美国政府正在寻求更强硬的路线以应对国内政治压力，这种转变可能适得其反。

美国总统特朗普当地时间周日大幅加强对中国在达成贸易协议方面的施压，他宣布，本周将提高对2000亿美元中国输美商品的关税，而且很快会对另外数千亿美元中国商品加征关税。

摩根资产亚洲首席市场策略师许长泰在其评论中称，首先，正如一年前所了解，如果美国采用北京不同意的谈判策略，中国宁可走开。事实上，稍早有报道指中国考虑取消最新一轮的贸易谈判，这与中国在过去12个月的做法保持一致。尽管如此，双方都投入了大量时间和资源才能把谈判推进至此，而且可能希望保持数月来取得的进展。

其次，经过一轮低波动时期之后，投资者已经在寻找触发波动回归的因素。该行继续对美国经济抱有建设性的看法，但外部冲击可能会破坏这种乐观情绪。贸易战的升级可能会触发全球经济增长更加疲软。尽管流动性减少，但周一亚洲时段的期货市场已经反映出这一点。”

“短期内，投资者理所当然担心，因为贸易战挥之不去的威胁在2018年，特别是亚洲，对风险资产构成压力。”他说，“然而，从长期来看，鉴于特朗普对经济和股市表现的不懈关注，市场回调可能会迫使他遏制他的言论，情况犹如11月底双方愿意停战并进行谈判。”