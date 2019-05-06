学者：若贸易谈判取消 中美贸易战将升级到最高峰

中美第11场高级别经贸磋商即将召开之际，美国总统特朗普抛出震撼弹，批评谈判进展太慢，宣布本周五（10日）起对价值2000亿（美元，下同，约2728亿新元）中国商品加征的关税从10%调高至25%。有消息称，中国正考虑取消本周与美国的贸易谈判。

受访中国学者认为，特朗普的这个最新威胁是谈判手腕，因为美国经济增长为他提供了底气。学者也警告，若谈判确认取消，双方交易的所有商品将受关税威胁，贸易战将升级并达到最高峰。

特朗普昨晚在推特写道：“过去10个月，中国为价值500亿美元的高科技商品缴交25%关税给美国，并为另外2000亿美元的其他商品缴交10%关税。这些关税是促成我们优秀经济表现的部分原因。”

他进而宣布：“这10%关税将在本周五上升至25%。另外3250亿元的商品还没开始征税，但我们很快就会这么做，税率为25%。”他声称，缴交给美国的关税对商品成本造成的影响很小，大部分由中国承担。

特朗普写道：“和中国的贸易谈判正在继续，他们试图重新谈判，但进展太慢，不行！”

特朗普的表态扭转了中美近日就贸易谈判进展释放的积极信号。上周五，特朗普刚在白宫告诉记者，中美贸易谈判进展得“非常好”；领导美国谈判团队的财政部长姆努钦（Steven Mnuchin）上周三（1日）在北京举行的贸易谈判结束后，也形容谈判“具成效性”。

中国副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤原定后天赴华盛顿进行下一轮谈判，外界此前普遍预计，中美将达成某种协议，为特朗普与中国国家主席习近平的会见铺路，但特朗普的最新表态为谈判蒙上阴影。

中国官媒《环球时报》总编辑胡锡进今早在推特发文，以英语批评特朗普“威胁中国但似乎不明白关税如何运作”。他写：“中国早就做好了最坏的打算。我们不买这一招。”

胡锡进预计，在特朗普的关税威胁下，刘鹤本周不太可能访美。“就让特朗普提高关税，看看贸易谈判什么时候能恢复。”

美国《华尔街日报》今早也引述消息人士称，中国正考虑取消与美国的贸易谈判。

华中科技大学教授陈波接受《联合早报》访问时分析，特朗普立场转变一方面可能是谈判手腕，尤其谈判至今仍有一些枝节性问题未解，特朗普因此放出重话试图取得最大利益；另一方面，美国上月底公布的最新经济数据显示，美国经济仍处于高峰，这为特朗普提供了更多谈判底气。美国经济今年首季取得3.2%的强劲增长，超乎市场预期。

陈波认为，如果刘鹤确认取消华盛顿行程，结果相当明确：贸易战会继续升级并达到最高峰，双方交易的所有商品都会受贸易战关税威胁，等同于达到极限，“没有其他东西可以打了”。反之，如果刘鹤仍决定去华盛顿，就意味着贸易谈判仍有转机。

陈波说，中国去年年末启动了经济刺激政策，今年第一季度效果明显，如果出现上述最糟情况，中国预计将加码经济刺激的政策力度。

今早，中国央行发布消息，从5月15日开始对中小银行实行较低存款准备金率，这是中国今年内第二次降低存款准备金率。路透社引述分析说，这可能是安抚市场的举动，以抵消贸易谈判遇阻造成的影响。

不过，特朗普最新表态今早已在市场造成负面效应：人民币兑美元即期今早大跌至6.8元关口附近，创近三个半月新低，中间价则跌58点，创两个半月来的新低。

美国是否撤销对中国商品的关税是此前多轮贸易谈判的胶着点。据知，美国希望保留一部分关税作为协议执行工具，但中方要求撤销对价值2500亿元商品征收的所有关税。