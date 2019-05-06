蔡英文：台美合作让台湾国防产业进入国际供应链

台湾总统蔡英文今日（6日）接见“美台商业协会”（US-Taiwan Business Council, USTBC）国防厂商访问团，说明台湾拥有优质人才和科技产业基础，期盼未来与该会共同努力，透过台美合作，让台湾的国防产业进入国际供应链，走向国际市场。

据《自由时报》报道，蔡英文致词时强调，“遇到威胁不屈服，得到支持不冒进”，这是她对两岸关系一向的态度。她相信过去几年台湾是区域和平的贡献者，而不是麻烦制造者，这件事情绝对是国际社会的共识。

蔡英文指出，近来中国大陆透过外交打击、军事威胁、政治渗透等方式影响台湾，不仅无助于两岸关系，也片面冲击了台海稳定的现状，造成周边国家的紧张。

蔡英文提到，为了维持台海及区域的和平，台湾不仅透过军售，积极强化防御能力，也积极推动“国机国造”、“国舰国造”的政策，来强化国防自主。

蔡英文说，这几年来，台湾政府也透过“美台商业协会”的年度“台美国防工业会议”平台，积极进行以产、学为主、官方为辅的交流，双方就国防工业合作和技术转移等议题，深入交换意见。

蔡英文表示，台湾拥有优质人才和科技产业基础，希望透过台美合作，让台湾的国防产业进入国际供应链，走向国际市场。