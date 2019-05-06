赖清德：当总统即刻启动宪改

台湾前总统马英九昨天出席台大“半总统制与民主学术研讨会”建议，未来台湾中央政府体制应仿照地方政府首长制，由现行双首长、半总统制改为对国会负责的总统制，并由总统兼任行政院长职权。对此台湾前行政院长赖清德今天（6日）回应，他若担任总统，他将启动宪改，不像马英九卸任再言改革。

赖清德称，现今的宪法设计出现漏洞，“总统可以间接指挥行政部门，却不必受立法院监督。”他强调，若他当选总统，他将启动宪改，台湾的中央政府体制，有严重的结构问题，他担任行政院长时，也非常有感。

他指出，台湾的宪法设计是行政院长由总统任命，听令于总统，拥有最高行政权，并且对立法院负责。至于总统可以直接指挥行政部门部长吗？答案是不行，那是行政院长的范围。但总统可以透过各种党政会议、兼任党主席等方式，间接指挥行政部门。一件事两人做，效率就容易低落，应变能力也不足。

他说，还有一个最重要的问题，就是总统可以透过各种方式指挥行政部门，却不必受立法院监督。

他还表示，宪改何等重大，他不会重蹈马英九覆辙，“在任时将就行事，卸任了再言改革。”他强调，若他当选总统，他会即刻启动宪改工程，一步一步带领台湾走向更好的未来。