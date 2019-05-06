欧盟北约30国开5G会议 中国外交部：只是搞了一个小圈子

针对“布拉格提议”的声明，中国外交部发言人耿爽5月6日在例行记者会称，把有关问题政治化，采取歧视性的做法不仅不利于5G的发展，也有悖公平竞争原则。

据人民日报客户端报道， 有记者在记者会上问：“据报道，包括欧盟和北约成员国在内的30个国家代表近日在布拉格举行5G网络安全会议，并发布名为“布拉格提议”的声明，表示希望与会各方找到保障5G网络安全的办法。中方对布拉格会议有何评论？”

耿爽指出，在全球化的今天，5G的开发、利用有赖于世界各国的交流合作，必然是国际社会共同的创新成果。将政治因素人为引入5G开发、利用与合作，甚至把有关问题政治化，采取歧视性的做法不仅不利于5G的发展，也有悖公平竞争原则，不符合国际社会共同利益。

他还表示，布拉格5G网络安全会议具有明显的封闭性，只是搞了一个小圈子，所谓的“布拉格提议”只代表一小部分国家的意见。5G有关规则和标准的制定，应该最广泛地听取和吸收所有利益攸关方的意见，并在具有普遍代表性和权威性的机制框架下，通过开放包容的多边进程予以讨论，为各国企业参与5G建设创造非歧视的竞争环境，体现公平公正，追求互利共赢。