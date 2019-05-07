莱特希泽指责中国背弃承诺 因此美方计划周五加征关税

（早报讯）美国总统特朗普的首席贸易谈判代表莱特希泽指责中国，背弃谈判过程中已经作出的部分承诺，美国因此计划于周五（5月10日）对中国商品加征关税。

彭博社引述知情人士的消息指，莱特希泽认为中国在修改法律问题上出尔反尔，他对此感到愤怒，并向特朗普作了汇报。

不过，莱特希泽周一（6日）在华盛顿对记者们表示，两国贸易谈判仍将继续进行，中国代表团将于周四和周五访问华盛顿。他说，特朗普政府计划在磋商进行当中，于美东时间5月10日凌晨0点01分（新加坡时间周五中午12时01分）对中国产品上调关税。

莱特希泽说：“我们原本感觉有望取得成果，但在过去一周，我们看到中国出尔反尔。”

和莱特希泽一同见记者的财长姆努钦则透露，美方官员在周末期间得悉中方“尝试收回一些措词”，这些措词都是在以往10轮谈判已经达成共识的。

姆努钦称，美国不愿重新谈判已经承诺好的事情，并称大约90%的协议内容已经最终确定。

据彭博社报道，知情人士称，中国官员在上周北京会谈中表示，他们不会同意要求修改中国法律的贸易协议。

该知情人士表示，中国此前已同意将修改其法律作为协议的部分内容。

中国强制想要在华经营的美国公司分享专利技术及其它知识产权，上述变化对旨在结束这种做法的协议条款影响重大。

知情人士称，莱特希泽原本以为所谓强制技术转让问题已经得到解决，认为中国在修改法律问题上的立场展现了重新谈判的企图。莱特希泽对此感到愤怒，并向特朗普作了简报。

彭博社的报道还提到，美国官员表示，他们过去24小时未与中国副总理刘鹤联系过。作为中方首席谈判代表，刘鹤料将参加本周在华盛顿举行的会谈，但截至周一，尚不清楚中方代表团是否仍将由他带队。