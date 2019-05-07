“五一”小长假访港内地旅客近百万

新华社香港6日消息，今年的“五一”小长假吸引了近百万人次内地旅客访港，前三天同比增长约四成。业界认为，主要原因是今年“五一”假期比去年长，而“一桥一铁”两大基建也有助带动旅客来港。

根据香港特区政府统计的数据，今年“五一”小长假四天入境香港的内地旅客量共计99.77万人次；其中前三天超84万人次，较去年“五一”三天假期的60万人次增长约四成。

香港特区立法会旅游界议员姚思荣表示，今年“五一”假期比去年多了一天，内地旅客在计划行程上比较有弹性。“以往‘五一’的第三天假期是旅客返回内地的高峰期，但今年的第三天仍有不少内地旅客入境香港。”

广深港高铁香港段和港珠澳大桥分别于去年9月和10月正式开通，旅客人数也随之增加。姚思荣表示，从去年第四季度开始，内地旅客的增幅比较大，到了今年第一季度情况更为明显，反映出这两大基建工程吸引内地旅客来港效果明显。

香港旅游促进会表示，往来香港与内地的跨境交通基建设施日趋完善，以“个人游”方式访港的内地旅客也越来越多，今年“五一”内地旅客的增长主要是“个人游”旅客带动，反而团体旅客数目减少。

两大基建工程大大缩短两地空间距离，使得当天往返的内地旅客人次有上升趋势。香港旅游发展局数据显示，今年第一季度的访港内地旅客超过1458万人次，其中当天往返的有近937万人次，同比增长22%。

姚思荣表示，选择当天往返的以广东旅客为主，尤其是广东西部，包括珠海、中山、顺德、肇庆等地，他们现在可以通过港珠澳大桥来港。而乘坐高铁来港的旅客较多来自深圳和广州，因为从深圳抵达香港只需要十几分钟，由广州南站出发也只需要不到一小时，为当天往返的旅客提供了很大的便利。

他分析说，越来越多内地旅客选择当天往返，与他们的游览模式逐渐改变不无关系。以往内地旅客来港大多以购物为主，近年越来越多人则喜欢游览自然风景、参访人文景观，比如去郊野公园，或游览中环、湾仔、深水埗等老区，体验香港地道文化。“这些深度游景点的交通都非常方便，旅客花半天游玩已足够。”

特区政府商务及经济发展局局长邱腾华表示，今年“五一”访港旅客人数有所增长，旅客消费数字则与去年相若。特区政府每逢较长假期前都会举行跨部门会议，并与内地和澳门相关部门加强联系，做好接待旅客的工作。