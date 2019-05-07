蔡英文：尽最大力量保卫台湾主权

民进党总统初选竞争激烈，台湾总统蔡英文最近更是积极以通讯软体“LINE”信息与民众沟通。昨天（6日）深夜约11点30分，她发了影片向大家道晚安，并说了一些话。

据联合新闻网报道，蔡英文说前天她询问各位“LINE”的好朋友，有没有什么话要对她说，结果收到9500封信息，“谢谢你们的信息，无论是加油鼓励，或者是对于施政的疑问，我都有收到了！”

关于主权，蔡英文表示，“只要蔡英文做总统，你们不用担心主权，蔡英文一定尽全力，一定会尽政府最大的力量保卫台湾主权。”

她也回复关于假消息的提问，她说目前政府已经多管齐下，行政院正在全面修法，相关法律只要涉及到公共利益，都会在相关法律加注、增加或修改条文，让传递不实消息的人受到处罚，也请国安单位对这些不当消息来源进行调查。

她强调，政府也告诉这些监理机构，人民的期待是有效进行执法。假讯息这件事情让社会很不安，也全方位来处理。

至于最近高雄市长韩国瑜主张在高雄设自经区，蔡英文再次表达反对意见。她表示，政府态度很明显、清楚，是抱持反对态度，不能让自经区的出现使“台湾货”跟“中国货”分不清楚，以至于台湾的货品在世界市场上，受到适用在中国大陆货上面的一些抵制。

