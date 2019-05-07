《人民日报》头版头条：中国经济发展韧性十足

中国官媒《人民日报》今天在其头版头条上刊登了一篇主题为《中国经济发展韧性十足》的文章。

文章里写道，中国经济的韧性来自中国经济的基本面，并强调中国物质基础雄厚、人力资本丰富、发展潜力巨大，正处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展进程中，具备广阔的市场回旋空间。“中国经济发展韧性十足，为应对外部挑战、实现高质量发展提供了较大的腾挪空间。”

该文章还引述国家发改委政策研究室主任袁达的话说，“我们完全有信心、有条件、有能力保持经济运行在合理区间，实现年度预期目标。”

以下为《中国经济发展韧性十足》全文：

中国经济的动力有多强？“五一”小长假算笔明白账——

假日期间，日均有9266趟列车飞驰、1.6万个航班起落，国内旅游接待总人数约1.95亿人次，银联网络交易总金额高达1.29万亿元，相当于中国人一天消费就“刷”掉3225亿元。

这是中国经济内生动力强劲的缩影。面对复杂严峻的国内外形势，今年以来，中国经济运行开局良好，主要指标保持在合理区间并好于预期，展现出十足的韧性。

经济平稳增长。一季度，我国国内生产总值（GDP）约为21.3万亿元，超过2005年全年GDP总量。按可比价格计算，比上年同期增长6.4%，增速与上季度持平。“GDP增速连续14个季度保持在6.4%—6.8%区间，延续了近年来平稳增长的态势。”国家统计局国民经济核算司司长赵同录说。

就业持续增加。一季度全国城镇新增就业324万人，完成全年计划的29.5%；城镇失业人员再就业117万人，就业困难人员实现就业39万人。3月份，全国城镇调查失业率为5.2%，比上月下降0.1个百分点。

物价温和上涨。一季度，全国居民消费价格同比上涨1.8%，涨幅比上年同期回落0.3个百分点。

国际收支保持平衡。一季度，我国货物贸易进出口总额同比增长3.7%。3月末，人民币兑美元汇率为6.73元/美元，比上年末升值1.9%；外汇储备余额30988亿美元，比上月末增加86亿美元，连续5个月增加。

居民收入增长略快于经济增长。一季度，全国居民人均可支配收入实际增长6.8%，比GDP增速快0.4个百分点，更快于人均GDP增速。

中国经济的韧性从哪来？

韧性来自中国经济的基本面。我国物质基础雄厚、人力资本丰富、发展潜力巨大，正处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展进程中，具备广阔的市场回旋空间。我国发展仍处于重要战略机遇期，经济长期向好趋势没有也不会改变。特别是近年来深化供给侧结构性改革所取得的积极成效，推动经济运行进入价格回升、成本下降、盈利改善、信心增强的良性循环。

韧性来自经济新动能加速提升。一季度高技术制造业、高技术服务业投资分别同比增长11.4%和19.3%；制造业技术改造投资增长16.9%，比全部投资快10.6个百分点；工业战略性新兴产业增加值同比增长6.7%，比规模以上工业快0.2个百分点。移动通信基站设备、城市轨道车辆、新能源汽车……一批新产品、新技术正成为增长新亮点。

韧性来自发展协调性持续增强。过去，我国经济增长高度依赖出口；如今，内需才是中国经济的“压舱石”和“助推器”。一季度，最终消费支出增长对经济增长的贡献率为65.1%，明显高于资本形成总额及货物和服务净出口对经济增长的贡献率，国内消费继续发挥对经济增长的主引擎作用。“随着居民收入稳定增长、减税降费及促消费政策逐步显效，居民消费需求将进一步释放，消费市场总体上有望继续保持平稳增长。”国家统计局贸易外经司司长蔺涛说。

韧性也来自增长持续性不断集聚。随着“放管服”改革深入推进，法治化、国际化、便利化营商环境加快打造，中国市场依然是世界上最受欢迎的投资热土之一。

今年一季度，我国日均新登记市场主体5.3万户，同比增长26.3%；实际使用外资同比增长6.5%，其中高技术制造业实际使用外资同比增长14.8%、高技术服务业实际使用外资同比增长88%，引资可谓量质齐升。“在全球跨国资本流动大幅减速的情况下，中国吸引外资保持稳定增长，充分说明国际资本对中国经济增长的信心，对中国投资环境的认可。”商务部副部长王受文表示。

“中国经济发展韧性十足，为应对外部挑战、实现高质量发展提供了较大的腾挪空间。”国家发改委政策研究室主任袁达说，“我们完全有信心、有条件、有能力保持经济运行在合理区间，实现年度预期目标。”

