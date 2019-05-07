消息称红杉中国将裁至多20%投资职员 公司方否认

据路透社报道，两名知悉事况的消息人士表示，被视为是中国科技业投资领头羊的红杉中国将裁掉多达两成的投资职员，因中国科技业放缓打压冒险意愿。

消息人士称，红杉中国目前约有风险投资专业人员70人，预料将减少这部分人力。另外两名人士表示，裁员比例至少将达到10%。

这篇报道发出前，红杉中国表示，该公司定期检视其人力状况，有可能进行人力调整。“在过去12个月，有13位新的投资专业人士加入红杉中国，这导致我们的员工总数略为增加，”该公司在一份声明中称。

公司一位发言人在该消息报道后给路透社发布的一份声明中称，该报道不实。

因经济放缓和中美贸易战对客户人气造成压力，大型科技公司已经裁员降薪以维持业绩，同时在经济增长趋于停滞的环境下寻求机会，这体现出整体行业低迷。

其中两位消息人士说，红杉中国3月下旬开始裁员，主要影响到风险投资部门的科技、媒体、医疗保健、消费者和工业技术团队。由于信息尚未公开，消息人士拒绝透露姓名。

一位消息人士称，裁员期间，包括一位合伙人、一位董事总经理、几位副总裁和副经理在内的投资专业人士同意离开公司。

此前中国科技行业也进行了类似的裁员举措。

2月份，网约车公司滴滴出行称将裁员15%，主要是非核心业务员工。

同月，新浪科技称，电子商务公司京东计划今年裁减10%的高级管理人员。3月彭博报道称，游戏和社交媒体领导者腾讯控股计划降级或裁减10%左右的经理。

京东和腾讯均未回应路透社的置评请求。

红杉中国由企业家出身的投资者沈南鹏于2005年创立。该公司在北京、上海、香港和中国其他地区共有约150名员工。

红杉中国在中国已经投资了逾500家公司，包括京东和阿里巴巴，以及中国增长最快的一些公司，包括滴滴出行、美团点评和字节跳动。