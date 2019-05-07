台湾未获WHA邀函 前美亚太助卿：北京应有弹性

在中国大陆施压下，台湾第3年未获邀出席世界卫生大会（WHA）。前美国国务院亚太助卿罗素（Daniel Russel）今天表示，台湾贡献一己之力为区域与全球福祉作出贡献，符合各方利益，北京应采取更具弹性立场。

据联合新闻网报道，第72届世界卫生大会将于5月20日举行。世界卫生组织在大陆压力下未发出邀请，台湾连续3年未受邀，不过台湾外交部表示仍将努力到最后一刻。

罗素今天被问及因为大陆施压、台湾连续第3年无法获邀出席世界卫生大会一事时表示，台湾发挥应有角色，为区域与全球福祉作出贡献，不仅符合美国与台湾人民利益，也符合区域与全球利益。

他表示，不论是医药、科学、人权、政府治理，还是商业、科技等方面，台湾人民有许多所长得以贡献。美国一向鼓励台湾积极参与不以主权国家为参与资格的多边或国际组织，基于上述的集体利益，北京应该采取更具弹性立场。

前美国驻中国大使芮效俭（Stapleton Roy）认为，大陆的做法显示他们对统一步伐感到不耐。过去20、30年里，大陆一直试图促使台湾增强对统一的支持，却苦于找不到方法。

他指出，中国大陆在需要耐心的议题上过于急躁是危险的。