贸易战狼烟再起 给盈利能力降至12年新低的中国企业再添堵

据彭博社报道，中国非金融企业上市公司的盈利能力去年已跌至12年来的谷底，而在中美贸易战前景再度蒙阴、经济前景未卜之际，企业盈利的改善之路绝非坦途。

彭博汇总的数据显示，中国上市非金融企业利润率中位数降至2006年以来新低的7.76%。其中，石油和天然气行业在所有行业中最低，2018年利润率中位数仅为5.6％；消费服务类企业紧随其后，中位数为6％。

广发基金固定收益研究部副总经理韩晟说：“在全球经济相对低迷、中美贸易战尚存不确定性的情况下，中国制造业企业的盈利复苏还需要一个更长的过程。”

美国总统特朗普继威胁本周五将上调关税后，再发推文称美国再也不会在贸易上输给中国。不过，中方态度积极，中国代表团也准备前往美国继续贸易谈判。

经济方面，韩晟指出，尽管一季度信贷端出现了明显的恢复，但更多的是来自政府和居民的信贷增长，可能意味着基建和地产以及相关的产业链上的企业可能会有明显的复苏。但其他工商企业的盈利尚未见明显改善，尤其是出口、消费相关的企业，这些企业的盈利前景在未来两个季度仍存在较大的不确定性。

中国一季度国内生产总值（GDP）同比增长6.4%，增幅超出了经济学家的预期，与此同时信贷加大投放力度，3月份新增人民币贷款1.69万亿元，M2同比增长8.6%，均远超市场预估。