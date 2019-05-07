亚股脱离五周低点但仍脆弱 中美贸易谈判忧虑重燃

据路透社报道，亚股周二从五周低点反弹，但仍比较脆弱；之前美国总统特朗普威胁称要对中国输美商品提高关税，令金融市场震惊，并点燃了对贸易谈判可能破裂的担忧。

MSCI明晟亚太地区（除日本）指数涨0.5%，扳回稍早跌幅。特朗普的关税威胁打压该指数周一挫跌2%。此外，中国股市也反弹，虽然昨天曾创下逾3年以来最大单日跌幅，但今天沪综指涨0.6%，沪深300指数涨1.0%。香港恒生指数涨0.7%。

日经指数跌0.8%，遭受迟来的打击，因日本金融市场在连休10日后恢复交易。

美国E-迷你标普500指数期货在周二亚洲时段一度下跌0.8%，因美国高级贸易官员周一表示，中国在贸易谈判中作出的一些重要承诺上后退。

特朗普周日发表推文表示，本周将把2000亿美元中国输美商品的关税从10%提高至25%，而且“很快”会对其余的中国输美商品加征关税。

东京Libra Investments首席投资官Yasuo Sakuma表示，相信股市已经展开新的跌势，因投资者越来越怀疑中美是否能很快达成贸易协议。“自今年初以来，投资者一直过于自满。现在是‘五月卖出，然后走人’的时候了。”

不过，一些投资者依然希望关税威胁只是一种谈判策略。

美国贸易代表莱特希泽表示，预计中国副总理刘鹤本周四和周五带领中国代表团前往华盛顿进行谈判。

“市场仍然不确定（特朗普是否将推进上调关税），还不到恐慌的程度。我们必须观察本周的会谈开展情况，”东京Whiz Partners固定收益投资总监Naoki Iwami称。

汇市走势平静，欧元兑美元EUR=几近持平于1.1204美元，过去四个交易日限于窄幅区间波动。美元兑日圆JPY=持稳于110.70日圆。

人民币反弹脱离上日触及的四个月低位，离岸人民币兑美元CNH=D3涨0.2%至6.7864，在岸人民币兑美元CNY=CFXS涨0.2%至6.7727。

澳元兑美元升0.2%至0.6999，但在今日稍晚澳洲央行公布利率决定前，投资者保持谨慎。

路透调查显示，预计澳洲央行本周维持利率在纪录低位的分析师占微弱多数，尽管第一季令人失望的通胀数据公布后，放松政策的呼声升温。

油价涨跌不一，美国制裁伊朗和委内瑞拉让市场紧张不安，同时对中美贸易争端升级恐拖累全球经济的担忧也在一定程度上抑制油市。

美国原油期货略涨至每桶62.27美元，布兰特原油期货小跌0.1%至71.14美元。

