民调显示蔡英文领先赖清德 赖：民众能分辨真假民调

对于民进党2020初选是否应接受手机民调，前行政院长赖清德今天（7日）接受电台访问时说，过去民调有严谨科学根据，若贸然转为手机民调，是否有办法完整代表整个真正的民意。对于有民调显示台湾总统蔡英文领先赖清德，赖清德说，民众能分辨真假民调。

据台湾中时电子报报道，赖清德说，民进党初选办法已经公布，现在期程延长，若游戏规则再改，社会会有质疑。他认为，过去民调是有严谨科学根据，如果贸然转为手机民调，有没有办法完整的代表整个真正的民意，恐怕要谨慎。

赖清德说，过去几次大选举都是用家户民调，2020要改为手机民调很奇怪。对于是否正式拒绝手机民调，赖清德则认为，他不必拒绝，因为现在办法就是家户民调，唯有互比或对比才需要双方同意。

赖清德重申，手机民调在当下不适合作为总统初选使用方式，因为游戏规则确定，且目前没有科学验证用手机民调能反映民意，此外，没有母群体也容易作假。他也说，民进党是民主政党，党员要共同守护这块招牌，不要把招牌拆了。

至于万一中常委执意要纳入手机民调，赖清德回答，对于这场选举，他定位在超越个人、派系，一切为了台湾，这场大局要由人民决定谁代表民进党。他说民主就是人民作主，赢的就代表民进党出征，输的就支持赢的，大家都要有尊重人民的决心。

他也提及“人成功不必在我”，他说要经过这道民主程序才是真团结。他说中常委、中执委都是对党有贡献的前辈，面对关键时刻，唯有守住民主招牌，万一拆下来后未来恐很难赢得台湾人民的支持。

赖清德说现在中执会还没开会，不必要揣测会不会改变游戏规则，对于民进党要有信心。赖说他多次表明，也相信蔡英文有民主素养，要往正面方向看，否则很难去判断后来结果。他强调，他接受党主席卓荣泰率领的党中央研拟的草案，虽然五人小组还没问过他意见，但是他说他接受党中央草拟的期程，也就是5月底之前完成民调，6月底公告。

至于近日有民调显示，台湾总统蔡英文领先赖清德。赖清德说，民众参与了多次选举，都知道哪个民调是真是假，有资源的可以制作一些民调。他说，不管在基层得到的反应或民意调查，在明年的选举，他都是民进党内最有竞争力最能胜选的人，他也有信心打败韩国瑜、郭台铭，捍卫台湾主权。

赖清德指出，他有能力拼经济，无论在台南市长或行政院长任内，都证明有能力。他说，台湾人想要的是拼经济，拼经济能力好就越能得到人民的支持。他说，台湾衍伸出很多经济层面问题是因为投资不足，所以要鼓励台湾企业加码投资台湾。

至于贸易战，赖清德说，不能放掉冲击当中的机会，并称在院长任内曾说过，要掌握难得两三年的机会，让台商想移动回到故乡。

另据《自由时报》报道，赖清德将从明天（8日）至12日将出访日本。赖清德办公室目前仅公布12日的媒体茶叙与在日同乡会演讲，并说这次东京行程都已自行完成安排，并没有动用到外交体系，也没有请驻日代表谢长廷协助。