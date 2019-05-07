荆州出土四千余枚楚简、汉简 与《史记》记载略有出入

据《新京报》消息，中国国家文物局透露，“考古中国”重大研究项目近期获得重要进展，发现了湖北荆州龙会河北岸墓地等四项重要考古成果。其中，荆州一市发现了324枚战国楚简和4546枚西汉简牍。

此次公布的考古成果均发现自各地基本建设考古项目。湖北荆州龙会河北岸墓出土战国楚简324枚，为佐证西周重大史实，研究东周时期楚国历史和政治、军事思想史等提供了重要资料。荆州胡家草场墓地出土简牍4546枚，是历年来中国单座墓葬出土简牍数量最多的一次，内容包括历谱、编年记、律令、经方、遣册、日书等，种类丰富，将推进相关领域的研究。

消息称，陕西西安长安区北里王汉代积沙墓，体现了高超的工艺水平和早期砖室墓特点，为研究西汉晚期高等级墓葬的葬制葬俗提供了重要材料。西安南郊焦村墓地，发现两座目前所见十六国时期规模最大、等级最高、结构相对完整、随葬品较为丰富的墓葬，许多规制与建造方法开后期墓葬之先河。

为配合荆州纪南生态文化旅游区项目建设，2018年底，荆州博物馆对胡家草场墓地进行了考古发掘，共清理古墓葬18座。其中，M12墓出土了4546枚西汉简牍，分为竹简、木简、木牍三种，内容包括历谱、编年记、律令、经方、遣册、日书等。

其中编年记简70枚，记载了秦昭王至汉文帝时期的国家大事，每年一简。所记内容与传世文献记载基本相符，有少量歧异。如19号简记载“卅二年，行在楬石”，《史记·秦始皇本纪》作“三十二年，始皇之碣石”，简文为“楬”，《史记》作“碣”。

律令简有1500余枚，均有目录和篇题，记载律名有盗律、囚律、关市律、效律、告律、捕律、兴律、厩律、亡律、复律、钱律、贼律、具律、襍律，令名有禁苑令、户令丙等。经方简1000余枚，记录了45种传统方技，包括治病、保健、育儿、种植、养殖等。如767号简名为“令齿白方”，记载“以美桂靡之百日，而齿白矣”，这是古人使用中药桂枝或桂皮让牙齿变白的方法。

2018年6月至2019年4月，荆州龙会河北岸墓地也出土了324枚楚简。第一类简较长，字体为典型的楚文字，简文中有文王、成王、穆王、庄王等12位楚王谥号，与《史记·楚世家》所载楚王世系相合。第二类简稍短，记载有周武王、周公旦相关事迹，类似于《尚书·周书》《逸周书》行文句式，疑与西周初年“周公辅政”相关。

据专家介绍，这批楚简为研究《尚书》类文献传承、西周初年若干史实，以及楚国历史大事、政治军事思想等提供了新的实物资料。荆州博物馆正全力推进简牍整理研究工作，荆州文物保护中心正在编制出土简牍脱水保护方案，整理、研究成果也会尽快刊布。

