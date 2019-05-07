美国务院：排除台湾参加全球卫生等网络 将造成危险缺口

世界卫生组织据称在中国大陆压力下，连续三年未邀请台湾参加世界卫生大会（WHA）。美国国务院对台湾至今未被邀请指出，排除台湾参与全球卫生、安全、执法网络，将造成危险的缺口，而且美国重申，支持台湾有意义参与国际组织。

美国国务院一名发言人昨天（6日）以背景说明方式、透过电子邮件回覆台湾《联合报》指出，美国将持续支持台湾扩大已显著的全球贡献，以及台湾对抗限制其适当参与世界舞台的行为。

发言人重申，美国支持台湾在不要求以“主权国家”为参与资格的国际组织中成为会员，在须以“主权国家”才能成为会员的国际组织中，美国支持台湾有意义的参与；这包括国际民航组织（ICAO）、国际刑警组织（INTERPOL）等超过60个国际组织。

发言人指出，台湾为打击恐怖组织伊斯兰国，人道援助委内瑞拉，对抗伊波拉疫情蔓延等全球议题做出重要贡献；台湾也展现在救灾、医疗艺术、执法、妇女经济赋权等领域的非凡能力。

发言人表示，将台湾从全球卫生、安全、执法网络中排除，会产生可能遭恶意的国际和跨国组织不当利用的危险缺口。

美方并赞赏台湾对其参与的60多个国际组织所做出的实际贡献。

《联合报》也询问国务院，参与WHA的美国官员是否将为台发声。这名国务院发言人并未回答此问题。

台湾外交部6日发布新闻稿指出，中国大陆阻挠台湾出席WHA，甚至伪称台湾缺席WHA不会造成国际防疫缺口，外交部对大陆方面表达最严正的抗议与强烈谴责。

外交部说，针对大陆封杀台湾本年参与世卫大会，外交部呼吁国际社会，应正视大陆政府“邪恶”的本质，并支持善良的台湾人民在国际组织的应有权利，并称国际组织若继续配合大陆封杀台湾人民，只会使得大陆政府更加猖狂，最终受害的将是整体国际社会。

WHA将于5月20日在瑞士日内瓦举行，6日为网路报名截止日，世界卫生组织据称在中国大陆压力下未发出邀请，致使台湾连续三年未受邀。