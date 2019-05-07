深圳民办高中尖子生突然猛超本地名校 广东开查

据观察者网报道，深圳市宝安区富源学校日前被质疑存在“高考移民”。广东省教育厅前天下发通知，要求各地于5月10日前对从外省转入广东省普通高中学校就读的学生转学条件进行全面排查。

新华每日电讯透露，深圳市有关部门最新证实，富源学校进入此次“二模”前100名的学生中，有10余名学生均从河北衡水第一中学（注：高中）转入。一名富源往届毕业生告诉记者，外面传说的“富源模式”属实，“河北的学生会在考试前一两天露面，考完就回河北”。

事件的着火点，由4月底深圳市高三年级第二次模拟考试成绩引爆。在这份成绩单中，位于深圳市宝安区的富源学校成为大家关注的焦点——该校有六名学生考入全市理科前十，远超本地知名的四大公立高中。

家长们质疑，一个近几年中考招生分数线只有300多分的民办高中，一下子培养出这么多尖子生，不合常理。结合该校2016年引入衡水中学合作办学，人们猜测，这批尖子生是直接引进自衡水中学的“高考移民”。

2016年11月，衡水中学深圳市富源分校揭牌成立。据2017年富源学校官网高中部招生宣传，该校与衡水中学的合作办学内容中包括联合招收新生，开办衡水班。

记者经过摸查梳理发现，富源学校和衡水中学的学生频繁撞名。如今年的应届高考生崔某龙，2018年春季，在第31届中国化学奥林匹克（初赛）一等奖学生名单中，他是衡水第一中学高二学生；而当年10月公布的第32届全国中学生化学竞赛广东省队名单中，他又成了深圳富源学校的高三学生。而像他这种情况并非孤例。

深圳市教育局4月29日在其官方微博发布说明称，富源学校学生（包括户籍在广东省内深圳市外的）均提供了户籍所在地公安部门及深圳市学籍管理部门对其户籍、学籍的审核证明，手续齐全、资料完整，符合在深圳参加高考的报名条件。

然而，一些证据显示，富源学校的这些优等生，存在或多或少的“人籍分离”现象。拿崔某龙来说，在广东省2019年普通高中学业水平考试考生成绩转入结果认定的通知文件里，明确他是在衡水中学参加了高中毕业考（俗称会考），随后将成绩转入的。

根据广东省高考报名的政策规定，广东省户籍学生可在广东省内报名参加高考；如果为非广东户籍，考生（家长）必须具备“两个合法”“三个三年”的条件，即具备合法稳定职业、合法稳定住所以及学籍、社保、居住证各满三年。对此，广东省教育部门相关人员解释，只有户口不在本地的，才需要满足“两个合法”“三个三年”。而只要户口在本地，无论何时转入，在哪就读，均不受此限制。

从这个意义上说，富源学校在深圳申请高考报名的学生，的确都是符合广东省高考报名资格的。那么，是不是有了户口，政策合法，就可以排除“高考移民”的嫌疑？

记者查询到的关于“高考移民”的解释称，部分考生利用各地存在的高考分数线的差异及录取率的高低，通过转学或迁移户口等办法到高考分数线相对较低、录取率较高的地区应考，这被称为“高考移民”。

据此，教育专家分析认为，富源学校的行为，表面手续合法化了，但人籍分离，属于典型的“高考移民”，程序合法并不证明没有问题。

不过深圳市有关部门最新证实，富源学校进入此次“二模”前100名的学生中，有10余名学生均从河北衡水第一中学（注：高中）转入。目前深圳市已成立专项工作小组进行调查，广东省教育厅5日也下发通知要求各地成立“高考移民”专项行动工作组，对外省转入生转学条件进行排查。

位于深圳市宝安区的富源学校创建于1999年，距离市中心约30公里。它是一所走高端路线的民办学校，全寄宿15年一贯制。一般的班级，小学一年学费4万余元（人民币，下同，约8000新元），高中普通班一年学费超5万元，高中国际班一年约15万元。

