朱立伦：原中国大陆商品到台生产附加值更高 MIC变MIT有何不好？

前新北市长朱立伦今天（7日）在谈及自经区相关议题时说，失败者会看到问题和困难，成功者看到机会，如果让原本在中国大陆生产的商品回到台湾生产，让某些产品的附加价值更高，“MIC（中国大陆制造）变成MIT（台湾制造）有什么不好？”

据台湾《自由时报》报道，朱立伦在一个广播节目上对自经区议题再度发表意见。朱立伦认为，自经区朝野都在争论“MIC会变成MIT”，但失败者会看到问题跟困难，成功者看到机会跟未来要努力的方向，自由经济是未来趋势，如果不愿意开放，可能是台湾未来成为失败者的重要原因。

朱立伦说，台湾应该要开放再开放，台湾本身要变成自经示范岛，但全岛要一致比较困难，才会许选在几个区域当示范区先做，如果原本在大陆生产的商品回到台湾，经过台湾加值，附加价值要在35%以上，产地证明才会是台湾。如果不放心，立法可以更严格，让某些产品的附加价值要更高，“MIC变成MIT有什么不好？”

朱立伦也称，如果用僵化的概念，台湾当然就没有办法开放，碰到大陆“逢中必反”，是经济遇到困境的重大原因，让生产回到台湾只有对台湾更有利，不用担忧美国报复台湾，台湾绝对是自由贸易的胜利者。