广东省教育厅：高考移民考前发现回原籍地考试 考后取消成绩

据南方+Plus客户端消息，深圳富源学校被质疑存在“高考移民”，引起了考生家长的广泛关注。广东省教育厅厅长景李虎今早率队上线“民生热线”，回应了“高考移民”热点问题。

“我们要对这件事情进行彻底的处理。‘高考移民’扰乱正常的教育秩序、影响高考公平，他们是通过不正当的竞争手段挤占考生们正常的高校入学机会，这是一种典型的投机行为。”景李虎表示，省教育厅要求市县的教育局担当起治理的主体责任，治理的重点是高中学校，治理的关键是民办高中学校的负责人。

景李虎提醒，本周五前全广东省进行普查。接下来会对普查出来的“高考移民”让他们妥善回到原籍地去考试，同时如果在高考结束之后还发现有“高考移民”，就要取消这些考生的高考成绩。

5月5日，广东省教育厅下发了《关于做好治理“高考移民”工作的通知》，要求各地要成立“高考移民”专项行动工作组，开展治理“高考移民”专项行动。

针对“高考移民”一事，省教育考试院副院长范韶彬表示，要加强学籍管理，包括严禁为学生非正常迁移学籍、空挂学籍、伪造学籍、出具虚假就读证明；严禁进行虚假跨省合作办学或虚假一年制中职招生等。同时要求各地教育行政部门要重点发现和纠正人籍分离、空挂学籍、学籍造假现象，对违规招收的“在册不在校”“在校不在籍”的学生，要及时清退。

“要协调做好户籍管理工作，教育部门积极协调有关部门严格规范户口迁移办理程序，加强跨省户口迁移监管。”范韶彬表示，要加强考试管理，对在校学生参加高考的报名资格、各学年的学籍和实际就读情况进行严格审查。对户口跨省迁移的考生，要重点核查证明材料、家长从业经历、相关证明文件和印章的真伪。

同时，要加强组织领导，从严查处违法违规行为。各地要成立“高考移民”专项行动工作组，开展治理“高考移民”专项行动。对学校出现的为学生非正常迁移学籍、空挂学籍、伪造学籍、出具虚假就读证明、进行虚假跨省合作办学或虚假一年制中职招生等行为，按照有关政策规定严肃查处。

“请全省广大学生家长放心，广东将严格治理‘高考移民’，切实维护高考公平。”省教育厅厅长景李虎提醒，5月5日，省教育厅已印发《广东省教育厅关于做好治理“高考移民”工作的通知》，对“高考移民”治理工作作出布置。5月6日，省教育厅公布了“高考移民”举报邮箱，受理社会和群众的举报投诉。

省教育厅厅长景李虎表示，深圳富源学校被质疑存在“高考移民”事件，目前深圳市教育局和其他部门正在调查核实相关学生情况，比如是不是人才引进的孩子、随迁子女；户口是否跟父母一起在广东，还是单独一个人在广东；学籍和学习经历是否相符；是否学籍在广东人不在广东……核实完后会根据有关规定来处理，教请家长和考生们放心。

针对如何处理存在“高考移民”的学校，景李虎回应说：“我们可以减少这类学校的招生计划，甚至吊销他们的办学执照。”

他还表示，如果查实学校有故意策划“高考移民”，实现哗众取宠、谋取私利、追名逐利的情况，教育部门会对这类学校做严肃的处理。其中对公办学校负责人进行处分，民办学校负责人采取适当的批评和惩戒的措施。