彭博社：中国媒体开始提及美国贸易战威胁再起

据彭博社消息，中国媒体今天开始报道美国再次施加关税威胁，这距离美国总统特朗普发布推文说他会提高针对中国商品的关税，借以推动加速谈判之后一天多时间。然而对于这个消息的报道仍然只限于少数媒体，且普遍措辞谨慎。

中国国内媒体昨天对该消息保持沉默，尽管市场对紧张局势再起做出反应而暴跌。官方新华社昨天下午虽有作出报道，但没有提及股市大跌的原因；关于香港市场的一篇报道则含糊地说“市场情绪受到中美贸易争端的影响”，而没有更详细的说明。

《21世纪经济报道报》的文章称，“黑天鹅事件”不期而至，股指暴跌，但没有详细说明。

不过，周二的报纸有更多的细节，但是五家主要的商业报纸的头版都没有提及市场震动的原因。中国的《环球时报》就特朗普的推文、市场震荡和中国官方的回应发布了中文和英文的报道，不过中文版报道在网站上并没有发现。

彭博社称，《环球时报》的报道是主要的中文国有媒体中唯一一篇就特朗普推文发表在头版的文章。该报后来还就此事发表了社论。

此外，《人民日报》也没有提到这个问题，尽管旗下微信公众号“侠客岛”有发表一篇报道，称贸易谈判应该建立在相互尊重和互惠的基础上。但这篇文章没有具体说明中国决策者下一步可能做些什么，只是重复了中国外交部周一的声明：中国的立场和态度一向十分明确。