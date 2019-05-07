蔡英文：自经区非国际趋势

台湾总统蔡英文今天（7日）在新北市的一个活动上，回应关于自经区的媒体提问时说，国民党过去在完全执政时期没有把自经区提交给立法院审议，并认为提升自己本身在各方面的竞争力，才是正确的方向，自经区在国际贸易上已经开始被检验是不是公平的作法，换句话说并不是国际趋势。

据台湾《自由时报》报道，蔡英文说，自经区在五年前国民党时代就提出过了，当时国民党是执政党且有立法院多数，最后他们也没有把自经区这个案子提交给立法院审议，而者表示他们自己对自经区也有所保留，事实上在现代经济治理上，着重的是提升自己本身在各方面的竞争力，而不是光靠关税一项。

蔡英文说，这几年台湾努力的方向，确实让外资认为台湾是一个具有竞争力的地方，所以外资一直进来投资，台商也回来，增加了很多投资，同时台湾也有很多基础建设在进行中，产业竞争力一直在提升，这才是一个正确的方向。

她指出，自经区让人感到忧虑的地方是，进口其他国家或地方的半成品或商品，经过加工再出口，会造成商品的混淆，以致于在国际上我们品牌的信誉会受到影响，在贸易的冲突底下，如果说中国大陆的货品在这里加工再出口，很容易会被视为是大陆产品或是用台湾产品名义来回避美国的关税，这不是一个正常的作法。

蔡英文强调，台湾还是以强化自身的竞争力，作为最重要的考量，而不是以这种所谓的关税，自经区概念在国际贸易上已经开始被检验，是不是公平的作法，换句话说这并不是一个国际上的趋势。