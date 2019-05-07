面对中美贸易战《环时》发布社评称 最好的回答是淡定

中国官媒《环球时报》今早发布社评称，中美贸易磋商已经进行了十轮，取得了巨大进展。但谈到最后也是最较劲的时候，美国的表态究竟意味着美国“不想谈了”，还是这是美国在谈判的尾声时刻发动新助攻，搞“临门一脚”，力争美国利益的最大化，需要后续的事态来验证。

该社评写道，面对这种时候，中国最重要的是淡定，并表示以客观角度判断，中国公众希望中美达成协议，但也一直对两国贸易磋商的其他结果、包括谈判出现阶段性破裂保持着思想准备。

以下为《环球时报》社评全文：

美方在北京时间6日凌晨突然声称，将在星期五把2000亿美元中国输美商品的关税从10%提升到25%，并称对剩余3250亿美元中国输美商品也将很快加征25%的关税。

美方对中美贸易磋商进展缓慢表示不满，并宣称对中国产品加征关税促进了美国良好的经济数据，还说那些关税增加的商品成本主要是由中国承担了。看来美方内部对关税生成机制的看法有些混乱。

中美刚在上周举行了第十轮贸易磋商，双方商定中国代表团本周前往华盛顿继续磋商。

美方在新一轮谈判举行之前突然对中国这样强硬施压，似乎可以从以往的做法中得到解释。中国外交部发言人星期一表示，中方团队正在准备赴美磋商。中方理性而淡定的反应似乎表达了这样的态度：专注于谈判本身，而不与美方搞隔空的舆论大战。

中美贸易磋商已经进行了十轮，取得了巨大进展，但谈到最后也是最较劲的时候。美方的表态究竟意味着美方“不想谈了”，还是这是美方在谈判的尾声时刻发动新助攻，搞“临门一脚”，力争美方利益的最大化，需要后续的事态来验证。

这种时候，中方最重要的是淡定。客观说，中国公众希望中美达成协议，但也一直对两国贸易磋商的其他结果、包括谈判出现阶段性破裂保持着思想准备。可以肯定地说，中国社会对两国很快达成协议的预期没有美国社会高，这使得一旦谈判破裂，它对中方所产生的综合冲击将是可控的。

真实的情况是，华盛顿同样希望与中国达成协议，因为贸易战的损害必然是双向的。美国今年一季度经济数据好于预期，这会让美方认为更有利于向中国提高要价。但是在整体上，贸易战会对美方、尤其是对当前执政团队产生伤害。这一点白宫很清楚，美国舆论界同样清楚。升级并长期维持贸易战，绝非是华盛顿所希望的选项。

过去一年多的情况再清楚不过地展示了打贸易战与谈判磋商的不同效果。与贸易谈判有关的悲观信息是美国及全球股市的最大杀手之一，而相关的积极信息是推动全球股市上扬的最有效利好信息之一。虽然美国两党都主张对华强硬，但贸易战一直在美国最大的争议单子上位居前列。

在过去一年里，特别是去年下半年以来，美国经济每出现一个问题，比如苹果的业绩下滑了，福特汽车要关闭在美国的一条生产线，人们都会往贸易战的后果上联想。

综合上面的分析，我们主张，中国社会在这个时候要坚决支持国家的应对策略，无论有什么变故，我们都与国家同在。我们要有承受谈判破裂的勇气和耐力，为政府维护我们的核心利益创造良好条件。谈判当然要争取好的结果，但如果我们不能承受破裂的可能性，好结果就根本不会出现。

中美打打谈谈，即使谈判破裂，美国全面加征关税，也不意味着谈判的大门从此关闭。

美方极限施压，恰恰表明美方对早点达成协议其实很着急。越是在这种时候，中方越要保持定力。中美贸易战的“发烧”再高一度，多烧一会儿，未必对中国在战略上就是很坏的事。在我方受损失的同时，美方也将在增加损失的过程中多积累一分教训，之后若能达成贸易协议，反而会更稳固。

中国是蓬勃发展的大市场，它不是美国可以随便割舍的。贸易战是双输的过程，这不是我们的宣传，而是经济学的铁律。该来的挑战一定会来，该告一段落的纠纷也一定会告一段落。把中国自己的事情做得尽量好，这永远应是我们最根本的策略。中国经济的前途应当也必然掌握在我们中国人自己的手中。