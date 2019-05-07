台“国家机密保护法”修正三读通过 马英九办公室：令人质疑修法具针对性

台湾的立法院今天（7日）三读通过《国家机密保护法》部分条文修正案，包括涉密人员出境需管制三年，且可延长一次，最长管制六年。前总统马英九的办公室回应时说，民进党政府赶在马英九卸任即将满三年前通过修法，令人质疑修法具针对性。

综合台湾《苹果日报》、中时电子报和《联合报》报道，前正副总统马英九、吴敦义的三年管制期本来将于今年5月20日到期，而此项修法未来恐怕会导致他们前往中国大陆或海外的计划受影响。此外，吴敦义原拟在今年5月20日管制期届满后，登陆出席国共论坛，不过随着立院修法延长管制期间，吴敦义出席国共论坛恐添变数。

《国家机密保护法》修正案明定国家机密核定人员、办理国家机密事项业务人员，与退职或移交国家机密未满三年者，要由原服务机关或委托机关首长核准后才可出境。在延长出境管制期限方面，除了“涉及国家安全情报来源或管道之国家机密，应永久保密”，修正案规定从现行管制期三年，改为不得缩短期限，可延长最多三年，并以一次为限，因此最长可管制六年。

马英九办公室回应时说，民进党政府赶在马英九卸任即将满三年前通过修法，令人质疑修法具针对性，并呼吁执政者应以拼经济、重民生为优先，若为选举而因人设事、针对性管制，不仅戕害民主价值，也将升高政治对立。



国民党也说，修法的通过，显示蔡政府对自己没有信心、对人民不信任。其次，民主地区的特色是“法”,而“法”的精神是“立法从宽、执法从严”,如此才能贯彻法治的精神，若为严刑峻法，必然窒碍难行。再来，本法修正，明确显示蔡政府系基于政治性、政党利益考量，而非从人民利益角度出发。此举确属因人设事，修法只为选举考量。